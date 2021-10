Ist Sophia Thomalla zu dünn? Das Model will zunehmen und hätte "gerne mehr auf den Rippen"

Sophia Thomalla hat einen durchtrainierten Körper, den sie auch immer wieder gerne und gekonnt in Szene setzt. Doch jetzt erklärt sie überraschend, dass sie unzufrieden sei und gerne zunehmen würde. Ist das Model zu dünn?

Endlos lange Beine, durchtrainiertes Sixpack und Knackpo – Sophia Thomalla weiß ihren Körper in Szene zu setzen. Auf Instagram postet sie regelmäßig freizügige Fotos im Bikini oder in sexy Outfits. Doch ganz zufrieden scheint sie mit ihrem Körper nicht zu sein.

Sophia Thomalla: "Ich hab auf so dünn gar keinen Bock"

Findet sich Sophia Thomalla etwa zu dünn? "Ich hätte gerne mehr auf den Rippen", erklärt sie im Gespräch mit . Dabei hält sich das Model beim Schlemmen nicht zurück. Warum nimmt sie nicht zu? "Es wird immer gesagt: 'Sophia Thomalla ist so dünn, warum kann sie nicht mal was essen?' Ich esse tatsächlich wahnsinnig viel, aber mein Körper verarbeitet das so schnell. Ich hab auf so dünn eigentlich gar keinen Bock."

Sophia Thomalla über ihre Figur: "Ein schei** Luxusproblem"

Auch ein weiteres Problem mit ihrer Figur plagt Sophia Thomalla: ihre weit herausstehenden Rippen. "Meine Rippenbogen sind eigentlich genauso weit draußen wie meine Brust. Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe vier Brüste", sagt sie dazu. Allerdings habe sie deshalb keine schlaflosen Nächte, wie sie weiter erklärt: "Es ist ein schei** Luxusproblem, Leute."

Thomalla über Zverev: "Ich brauche einen Typen, der meinen Launen standhält"

Ob ihr neuer Freund Alexander Zverev auch so über Sophia Thomallas Körper denkt? Der Tennisprofi und das Model sind seit kurzem ein Paar und feierten ihr Liebesglück erstmals öffentlich auf Instagram. Über den neuen Mann an ihrer Seite sagt Thomalla: "Ich brauch einen Typ, der meinen Launen standhält [...] und es verkraften kann, wenn ich ihm mal ne Ansage mache. Ich hoffe, das kann er."