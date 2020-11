Ist Oscarpreisträger Russell Crowe wieder vergeben?

Neue Bilder zeigen Russell Crowe turtelnd auf einem Tennisplatz in Sydney. Seine Tennispartnerin ist 26 Jahre jünger als der Oscarpreisträger.

Russell Crowe 2016 beim Filmfestival in Cannes.

Denis Makarenko/Shutterstock.com Russell Crowe 2016 beim Filmfestival in Cannes.

Ist Russell Crowe (56) wieder vergeben? , die den gebürtigen Neuseeländer küssend mit der 26 Jahre jüngeren Britney Theriot auf einem Tennisplatz in Sydney zeigen. In den vergangenen Monaten wurden Crowe und Theriot schon öfter gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet. Eine offizielle Bestätigung gibt es aber nicht.

Die beiden könnten sich bereits länger kennen. Sie standen für den Film (2013) vor der Kamera. Britney Theriot soll ihre Schauspielkarriere allerdings nicht weiter verfolgen und mittlerweile als Immobilienmaklerin arbeiten.

Russell Crowe war von 2003 bis 2018 mit der australischen Schauspielerin Danielle Spencer (51) verheiratet. Aus der Ehe stammen zwei Söhne.