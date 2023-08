Ist Mick Schumacher in festen Händen?

Hat Mick Schumacher eine feste Freundin? Der Rennfahrer hält sein Privatleben traditionell unter Verschluss und teilt nur wenige Infos mit der Öffentlichkeit. In einer neuen Insta-Story zeigt er sich jedoch Hand in Hand mit einer weiblichen Begleitung - inklusive gemeinsamer Herzchen-Armbänder.

Der Rennfahrer Mick Schumacher (24) genießt gerade den Sommer und Der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher (54) zeigt sich dabei unter anderem lässig an der Reling eines Schiffes lehnend oder plantschend im Wasser. "Der Sommer hat mich rot gemacht", schreibt Schumacher zu seinen Bildern.

Doch seine Fans horchen vor allem bei einem ganz bestimmten Schnappschuss in seinen Instagram-Storys auf. Dort postete er ein Bild, in dem seine Hand die Hand einer weiblichen Begleitung hält. Auffällig dabei sind die identischen Armkettchen, die jeweils ein kleines, goldenes Herzchen zeigen. Wer die Dame an seiner Seite ist, ist bislang noch nicht bekannt. Den Post versah Mick Schumacher mit keinerlei Hinweisen oder gar Links.

Mick Schumacher hat derzeit kein eigenes Cockpit in der Formel 1

Mick Schumacher fuhr in den vergangenen beiden Saisons in der Formel 1 für das Haas F1 Team, erhielt jedoch für die laufende Saison keinen festen Platz im Cockpit. Aktuell ist er als Ersatzfahrer bei Mercedes und McLaren angestellt. Seinen Platz im Haas-Cockpit nahm Nico Hülkenberg (35) ein.