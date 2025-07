Ist das die Bestätigung? Tom Cruise und Ana de Armas Hand in Hand

Seit Monaten wird über eine mögliche Romanze zwischen Tom Cruise und Ana de Armas spekuliert - neue Fotos heizen die Gerüchte weiter an. Die beiden Schauspieler wurden händchenhaltend fotografiert.

Sind Tom Cruise (63) und Ana de Armas (37) nun offiziell ein Paar? Bereits seit Februar dieses Jahres sorgen die beiden Schauspielstars für Schlagzeilen, nachdem sie erstmals bei einem gemeinsamen Dinner gesichtet wurden. Seither halten sich die Gerüchte über eine mögliche Beziehung hartnäckig - und neue Aufnahmen aus dem US-Bundesstaat Vermont heizen die Spekulationen nun erneut an.

Schauspieler Hand in Hand in Vermont

Fotos, , zeigen Tom Cruise und Ana de Armas händchenhaltend. Auf den Aufnahmen, die am vergangenen Wochenende entstanden sein sollen, ist der 63-Jährige in einem dunkelblauen T-Shirt, passender Baseballkappe, Jeans und weißen Turnschuhen zu sehen. Ana de Armas, die laut dem Bericht ein Haus in Vermont besitzt, zeigt sich in einem ebenso lässigen Look: weißes T-Shirt, schwarze Schlagjeans und dunkle Sneaker.

Gerüchte um Tom Cruise und Ana de Armas halten an

Tom Cruise und Ana de Armas haben sich bislang nicht zu den Gerüchten über eine mögliche Beziehung geäußert. Die Spekulationen begannen, als die beiden erstmals gemeinsam in einem Londoner Restaurant gesehen wurden - angeblich bei einem rein geschäftlichen Dinner. Eine Quelle erklärte damals, dass Cruise und de Armas "keine romantische Beziehung zu haben scheinen, sondern lediglich Freunde sind".

Dennoch folgten weitere Treffen, unter anderem an de Armas' 37. Geburtstag im April. Auch bei David Beckhams 50. Geburtstagsfeier Anfang Mai waren beide geladen. Vor etwa zwei Wochen wurden sie zudem auf einer Segeljacht vor Menorca gesichtet, wie Fotos zeigen, die .

Unabhängig von den Spekulationen steht fest, dass die beiden beruflich zusammen arbeiten. Ana de Armas wird in dem Film "Deeper" an der Seite von Tom Cruise zu sehen sein. Die Dreharbeiten sollen im August beginnen.