Ist bei Katy Perry und Orlando Bloom etwa alles aus?

Katy Perry und Orlando Bloom zählen zu den schillerndsten Paaren Hollywoods. Doch nun gibt es in den USA böse Spekulationen um ihre Beziehung: Es heißt, die Sängerin und der Schauspieler seien bereits getrennt.

Die Beziehung zwischen Katy Perry (40) und Orlando Bloom (48) soll angeblich auf der Kippe stehen. Laut US-Medien brodeln Gerüchte, dass das Paar sogar längst getrennt sei.

Spannungen wegen Albums und Tour?

"Es ist vorbei", zitiert etwa eine nicht näher genannte Quelle. Sie wollten aber noch bis Perrys Tourende warten, bevor sie die Trennung offiziell bekannt machten. Die 40-Jährige ist derzeit auf ihrer "Lifetimes"-Tour, die am 23. April begann und bis zum 7. Dezember dauert.

Wie "People" berichtete habe der Stress über die schlechte Kritik ihres neuen Albums "143" zu "Spannungen" in der Beziehung der Stars geführt. "Katy war nach der Rezeption ihres neuen Albums zutiefst frustriert", verriet eine Quelle demnach. "Es hat sie sehr gestresst. Orlando zeigte Verständnis, aber es hat trotzdem für Spannungen gesorgt." Eine andere Quelle sagte dem Magazin: "Sie war auch von einigen Tourkritiken enttäuscht. Das hat ihre Beziehung belastet."

Die Sängerin und der Schauspieler lernten sich 2016 bei einer Aftershow-Party der Golden Globes kennen. Sie verlobten sich am Valentinstag 2019 und bekamen am 26. August 2020 ihre Tochter Daisy Dove.

Das Paar trennte sich bereits 2017 für rund ein Jahr. In der Vergangenheit haben die beiden immer mal wieder Einblicke in ihre offensichtlich durchaus komplizierte Beziehung gegeben. Im Jahr 2023 sagte der "Fluch der Karibik"-Star : "Wir befinden uns in zwei sehr unterschiedlichen Situationen. Ihre Situation verstehe ich nicht unbedingt, und ich glaube, sie versteht meine Situation nicht unbedingt." Er fügte hinzu: "Manchmal sind die Dinge wirklich, wirklich, wirklich herausfordernd. Ich werde nicht lügen. Wir kämpfen definitiv mit unseren Emotionen und unserer Kreativität."

Und ein Jahr später erzählte Katy Perry in einem Interview : "Wenn Orlando und ich streiten, streiten wir ziemlich heftig und schnell und beruhigen uns dann ganz schnell wieder. Es ist so: 'La la la la la, ich liebe dich. Okay, lass uns weitermachen.'"