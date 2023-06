Isabell Horn wandert nach Schweden aus

Die frühere "GZSZ"-Schauspielerin Isabell Horn freut sich auf gute Zeiten: Sie plant mit ihrer Familie die Auswanderung nach Schweden. Beruflich wollen sie und ihr Partner aber noch häufig in Deutschland sein.

Glücklich: Isabell Horn hat sich in Schweden verliebt und freut sich darauf, bald dort zu leben.

Schauspielerin Isabell Horn (39) wird mit ihrer Familie noch dieses Jahr auswandern. Wie erzählte, geht es bis "spätestens Silvester" nach Schweden.

Schockverliebt in Schweden

"Wir sind viel durch dieses wunderschöne Land gereist und haben uns schockverliebt", sagte Isabell Horn, die mit der Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannt wurde. Ihr gefalle an Schweden "einfach alles": "Die Natur, die Menschen, das Essen, die Gelassenheit." Bereits vor einigen Tagen hatte sie ihren 214.000 Instagram-Followerinnen und -Followern angekündigt, dass es bald eine große Veränderung gebe. Nun steht der Mietvertrag für ein Haus bei Stockholm.

"Es fühlt sich an wie ein großes Abenteuer", findet die Schauspielerin. Sie hätten schon sehr lange von einer Auswanderung geträumt. "Und irgendwann dachten wir uns: Warum eigentlich nicht? Warum sollen wir zögern und uns hinterher immer fragen, ob wir irgendetwas verpasst haben." Ein endgültiger Abschied von Deutschland soll es aber nicht sein: "Wir behalten unsere Wohnung hier in Berlin, da wir oft zum Arbeiten in Deutschland sein werden."

Beide wollen pendeln

Beruflich sei der Umzug kein Problem. Ihren Job als Influencerin könne sie "auf der ganzen Welt ausüben". Und auch zu den Dreharbeiten ihrer aktuellen Serie "Bettys Diagnose" in Köln sei sie von Schweden aus fast schneller als zurzeit von Berlin aus. "Stockholm ist nur etwas mehr als eine Flugstunde entfernt. Als neulich die Bahn mal wieder Verspätung hatte, dauerte meine Fahrt von Berlin nach Köln sieben Stunden. Da bin ich aus Schweden schneller."

Ihr Partner Jens Ackermann will für seine Immobilienfirma ebenfalls pendeln. Auch für die beiden Kinder ist schon alles organisiert: "In Schweden beginnt die Schulpflicht erst mit sieben Jahren. Ella geht daher auf eine Vorschule, Fritz kommt in den Kindergarten".

Bis 2014 spielte Isabell Horn in der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" mit, seit 2020 ist sie bei der ZDF-Serie "Bettys Diagnose". Mit ihrem langjährigen Partner Jens Ackermann hat sie Tochter Ella (6) und Sohn Fritz (3).