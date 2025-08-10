Iris Berben sagt Adieu: "Möchte einfach abtauchen"

Sie gilt als großes Vorbild für viele Frauen: Iris Berben beweist, dass man in jedem Alter sexy und erfolgreich sein kann. Nun möchte die Schauspielerin Reißaus nehmen – und dafür gibt es einen konkreten Anlass.

Iris Berben (74) hat das geschafft, wovon viele träumen: Als Schauspielerin brillierte sie in zahlreichen Rollen und prägte die deutsche Filmlandschaft. Ihr jugendliches Aussehen bringt ihr zudem bis heute viel Bewunderung ein. Am 12. August erreicht die gebürtige Detmolderin einen wichtigen Meilenstein: Iris Berben wird 75 Jahre alt. Nun verrät sie, was sie sich für ihren Ehrentag vorgenommen hat.

Iris Berben verrät persönliche Pläne: "Einfach abtauchen"

Im Interview mit "Hörzu" kommt Iris Berben auf ihren bevorstehenden 75. Geburtstag zu sprechen: "Nach vielen großen und manchmal auch ausufernden Festen, die ich zu meinen Geburtstagen feiern konnte, möchte ich dieses Mal einfach abtauchen. Ein bisschen 'unerreichbar' sein und mich leise darüber freuen, wer alles an diesem Tag an mich denkt."

Zu den berühmten Gratulanten wird sicher auch Schauspielkollege Mario Adorf (94) zählen. Schon jetzt lässt er Iris Berben in der "Hörzu" nämlich wissen: "Liebste Iris, wir kennen uns seit vielen Jahrzehnten, und ich dachte immer, dass unser Altersunterschied 20 Jahre beträgt. Aber heute siehst du mindestens 40 Jahre jünger aus als ich. Ich gratuliere dir von ganzem Herzen zu deinem unglaublichen 75. Geburtstag!"

Schätzen sich sehr: Mario Adorf und Iris Berben. © imago/Eventpress

Iris Berben über das Älterwerden: "Die eigentliche Sorge"

Erst kürzlich hatte Iris Berben in einem Interview mit "Woche heute" über das Älterwerden gesprochen: "Wir alle wollen älter werden, nur keiner will alt sein. Zum Glück sind wir nicht mehr in den 50er-Jahren, wo du ab 40-plus kaum noch sichtbar warst. Die eigentliche Sorge beim Älterwerden ist doch für viele, ob man noch gesehen wird."

Für die erfolgreiche Schauspielerin sei klar, dass man in jedem Alter gesehen werden könne, sofern man noch aktiv am Leben teilnehme: "Gemeinsame Rad-Touren, eine wöchentliche Yoga-Gruppe oder ein Kreis von Leuten, die einmal im Monat neue Restaurants ausprobieren – oft sind es genau solche Bekanntschaften, die neue Impulse in dein Leben bringen und dafür sorgen, dass man auch mal aus seiner Routine ausbricht. So bleibt man im Kopf jung." Und mit dieser Einstellung dürfte Iris Berben wohl auch ihrem 75. Geburtstag ganz entspannt entgegentreten.