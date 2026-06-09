"Irgendwann klar, dass ich Entscheidungen treffen muss": Großer Umbruch im Privatleben von Mario Basler

Fast zwei Jahrzehnte liebten sich Ex-Kicker Mario Basler und seine Lebensgefährtin Doris Büld (56). Die beiden traten gar gemeinsam in der RTL-Trash-Show "Das Sommerhaus der Stars" auf. Jetzt trennte sich die 56-Jährige nach eigenen Angaben von Mario Basler.

Mario Basler und seine Partnerin Doris Büld gehen getrennte Wege. Für den ehemaligen Fußball-Nationalspieler endet damit eine Beziehung, die bereits in der Vergangenheit schwierige Phasen überstanden hatte. Sowohl Doris Büld als auch das Management des 57-Jährigen haben die Trennung bestätigt. Trotz des Liebes-Aus leben beide derzeit noch gemeinsam unter einem Dach.

Mario Basler und Doris Büld haben sich auseinandergelebt

Offenbar kam die Trennung nicht plötzlich. Vielmehr sollen sich die Lebenswege und Vorstellungen des Paares über die Jahre zunehmend auseinanderentwickelt haben. Doris Büld, deren Bruder Spielerberater Roger Wittmann (66) ist, erklärt dazu in "Bild": "Wir haben uns über die Jahre in unterschiedliche Richtungen entwickelt."

Weiter sagt sie: "Manchmal erkennt man erst nach vielen Jahren, dass die eigenen Bedürfnisse, Ziele und Werte nicht mehr dieselben sind. Für mich war irgendwann klar, dass ich Entscheidungen treffen muss, die sich mit meinen Vorstellungen vom Leben und meiner Zukunft vereinbaren lassen." Nach ihren Angaben ging die Entscheidung zur Trennung von ihr aus.

Die Beziehung hatte bereits eine Krise überstanden

Es ist nicht das erste Mal, dass die Liebe von Mario Basler und Doris Büld auf die Probe gestellt wurde. Bereits zwischen 2014 und 2017 waren die beiden getrennt. Damals fanden sie jedoch wieder zusammen und gaben ihrer Beziehung eine zweite Chance.

Umso überraschender kommt das endgültige Aus nun für viele Beobachter. Noch 2022 präsentierte sich das Paar gemeinsam in der RTL-Show "Sommerhaus der Stars" und gewährte Einblicke in sein Privatleben. Damals gingen Basler und Büld freiwillig aus der TV-Show und belegten Platz 6. Ex-Löwen-Kicker Sascha Mölders war ebenfalls als Kandidat dabei. Er landete mit Ehefrau Ivonne auf dem 7. Platz. Der "Sommerhaus"-Sieg ging an TV-Bauer Patrick Romer und seine damalige Partnerin Antonia Hemmer.

Noch wohnen beide zusammen

Auch wenn die Beziehung beendet ist, ist die gemeinsame Wohnsituation bislang nicht geklärt. Doris Büld erklärt, dass sie derzeit nach einer Lösung suche. Wie lange beide noch zusammenleben werden, ist offen.

Von einem Rosenkrieg oder neuen Partnern ist bislang nichts bekannt. Stattdessen scheint die Trennung ruhig und respektvoll zu verlaufen – auch wenn nach 18 gemeinsamen Jahren für beide nun ein völlig neuer Lebensabschnitt beginnt.