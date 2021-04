Ireland Baldwin erleidet blutige Verletzung beim Babysitten

Ireland Baldwin schockiert ihre Fans und Follower auf Instagram mit einem blutigen Selfie. Offenbar hat sie sich beim Babysitten verletzt.

Von einem außergewöhnlichen Babysitting-Erlebnis kann Schauspielerin Ireland Baldwin (25) berichten. von ihrem blutverschmierten Gesicht auf Instagram, nachdem sie auf zwei Kinder aufgepasst hatte.

Auf dem Foto rinnt dem Model offenbar frisches Blut aus einem Nasenloch, welches auch auf ihrer Hand und in ihrem Gesicht verschmiert ist. Dazu schrieb die 25-Jährige: "Ich habe heute für 45 Minuten auf zwei siebenjährige Jungs aufgepasst und es verlief so..." Scherzend fügte sie dem blutigen Post das Hashtag "#birthcontrol", also zu Deutsch "Verhütung" hinzu.

Was genau passiert war, verriet Baldwin allerdings nicht. Auf die Frage "Was zur Hölle????" einer Nutzerin schrieb die Tochter der Schauspieler Alec Baldwin (63, "30 Rock") und Kim Basinger (67) lediglich "Jungs". Ihr Onkel, Billy Baldwin (58), kommentierte das Foto seiner Nichte mit: "Als ich mit deinem Vater und deinen Onkeln groß geworden bin, nannten wir das... Dienstage." Ireland Baldwin reagierte darauf mit einem "Oh, lieber Gott".