Ioan Gruffudd und Ehefrau Bianca erwarten erstes gemeinsames Kind

Ioan Gruffudd und Ehefrau Bianca freuen sich auf ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Mit einem Babybauch-Foto verkündeten sie, dass sie Eltern werden.

Baby im Anmarsch! Ioan Gruffudd (51) und seine Ehefrau Bianca (32) erwarten erstmals Nachwuchs. Die frohe Nachricht teilte das Schauspieler-Paar in einem gemeinsamen Post mit. Sie veröffentlichten ein Schwarz-Weiß-Bild, auf dem Gruffudd den Babybauch seiner Frau küsst. "Baby Gruffudd zeigt sich, um Hallo zu sagen!", ergänzten sie dazu.

In den Kommentaren freuten sich zahlreiche Fans mit ihnen und auch Bianca Gruffudds Schwester Chanel gratulierte. "Ich werde Tante", schrieb sie zu einem Herzaugen-Emoji und einem roten Herz. "Baby G, du wirst schon jetzt so sehr geliebt", betonte sie. In einer Instagram-Story teilte sie den Beitrag des Ehepaars und kommentierte: "Ich liebe euch alle drei so sehr".

Baby-News zwei Monate nach Hochzeit

Ioan Gruffudd und seine Ehepartnerin feierten erst vor zwei Monaten ihre Hochzeit. Auch das gaben sie per Instagram bekannt. "Mr & Mrs Gruffudd. Ehe jetzt, Hochzeit später", titelten sie mit Aufnahmen von ihrem großen Tag. Demnach gaben sie sich offenbar erst im kleinen Kreis das Jawort und wollen eine größere Feier nachholen.

Sie heirateten rund ein Jahr, nachdem Gruffudd um die Hand seiner Partnerin angehalten hatte. Für den walisischen Schauspieler ist es die zweite Ehe. 2007 sagte der "Fantastic Four"-Darsteller "Ja" zu seiner Schauspielkollegin Alice Evans (56). Mit ihr bekam er zwei Töchter: Ella und Elsie. Im März 2021 reichte Gruffudd die Scheidung ein, 2023 endete die Ehe Medienberichten zufolge schließlich. Bereits im Oktober 2021 machte der Schauspieler seine Beziehung zu seiner heutigen Ehefrau öffentlich.