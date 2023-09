Invictus Games: Prinz Harry trifft Helfer vor offizieller Eröffnung

Am Samstagabend werden die Invictus Games 2023 eröffnet. Prinz Harry ist dazu nach Düsseldorf gereist. Schon am Vormittag traf er einige der Helferinnen und Helfer.

In wenigen Stunden geht es los! Prinz Harrys (38) Invictus Games starten in Düsseldorf. Zuvor wird er von Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller (52) empfangen. Für Harry, der die Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten ins Leben gerufen hat, begann das Programm bereits am Morgen.

Der Prinz traf sich mit einer Gruppe Helferinnen und Helfern, die ihre Arbeit für das Event ehrenamtlich verrichten. Ein Gruppenfoto von dem Treffen hat die Invictus Games Foundation bei X (ehemals Twitter) veröffentlicht. Harry war wohl bestens gelaunt, wie sein breites Lachen andeutet.

Begrüßung durch den Oberbürgermeister

Die ersten Invictus Games fanden 2014 in London statt, in diesem Jahr wird der Sportwettbewerb erstmals in Deutschland ausgetragen. Ein langer Tag liegt vor dem Royal. Bevor es am Abend losgeht, wird Harry am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr zunächst von Keller zusammen mit Verteidigungsminister Boris Pistorius (63) und Delegationen der teilnehmenden Länder im Düsseldorfer Rathaus begrüßt. Dort wird er sich auch in das Goldene Buch der Stadt eintragen.

Die Eröffnungszeremonie beginnt dann um 18 Uhr und ist gleichzeitig der Auftakt zu den Spielen, die unter dem Motto "A Home for Respect" (Dt.: "Eine Heimat für Respekt") stehen. Moderiert wird die Eröffnung von Hadnet Tesfai (geb. 1979) und Steven Gätjen (50). Nach dem Einmarsch der teilnehmenden Nationen soll es unter anderem eine Videobotschaft von Bundeskanzler Olaf Scholz (65), Grußworte von Keller sowie Reden von Harry und Pistorius geben. Der Rapper Macklemore (40) wird den Auftakt mit einem Auftritt beschließen.

Anschließender TV-Auftritt

Damit ist der Tag für Prinz Harry allerdings noch nicht vorüber. Wie , wird er danach mit Pistorius und drei Teilnehmern des Events das "aktuelle sportstudio" besuchen. Zu sehen gibt es den Auftritt ab 23 Uhr im ZDF.

Die Invictus Games laufen bis zum 16. September, an dem es auch eine Abschlusszeremonie geben wird. Bei dieser soll Harry erneut auftreten. Als Acts für die Show sind dann der britische Sänger Sam Ryder (34) und seine Kollegin Rita Ora (32) eingeplant.