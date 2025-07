"Invasion vom Mars"-Star Jimmy Hunt ist mit 85 Jahren verstorben

Er drehte mit dem späteren US-Präsidenten Ronald Reagan und wurde mit der Hauptrolle im Science-Fiction-Klassiker "Invasion vom Mars" bekannt, bevor er sich mit 14 Jahren von der Schauspielerei verabschiedete. Nun ist Jimmy Hunt im Alter von 85 Jahren gestorben.

Jimmy Hunt ist tot. Der ehemalige Kinderdarsteller starb bereits am 18. Juli 2025 in einem Krankenhaus im kalifornischen Simi Valley. Das Demnach hatte Jimmy Hunt sechs Wochen vor seinem Tod einen Herzinfarkt erlitten. Er wurde 85 Jahre alt.

Rollen als Sohn von Katharine Hepburn oder Ronald Reagan

Jimmy Hunt kam am 4. Dezember 1939 als James Walter Hunt in Los Angeles zur Welt. Seine Filmkarriere begann, als ein Agent von MGM seine Schulklasse besuchte. 1947 feierte der rothaarige und sommersprossige Junge sein Filmdebüt in "Clara Schumanns große Liebe" an der Seite von Superstar Katharine Hepburn (1907-2003).

In den folgenden Jahren drehte er mit großen Namen wie Burt Lancaster ("Du lebst noch 105 Minuten"), Robert Mitchum ("Holiday Affair") oder dem späteren US-Präsidenten Ronald Reagan ("Alter schützt vor Liebe nicht"). In "Im Dutzend billiger", dem Original des 2003er-Remakes mit Steve Martin (79), verkörperte er eines von zwölf Kindern einer Großfamilie.

Hauptrolle in "Invasion vom Mars"

Jimmy Hunts bekanntester Film ist aber "Invasion vom Mars" von 1953 - einer von zahlreichen Filmen der 50er-Jahre, in denen es um die heimliche Invasion der Erde durch Außerirdische geht. In dem Sci-Fi-Kultfilm spielte er anders als sonst nicht nur den Sohn der Hauptfigur, sondern übernahm selbst die Hauptrolle: einen Jungen, der die Landung eines UFOs in seinem Garten beobachtet und bald merkt, dass sich sein Vater seitdem merkwürdig verhält.

1986 hatte Hunt in dem gleichnamigen Remake von "The Texas Chain Saw Massacre"-Regisseur Tobe Hooper (1943-2017) einen Gastauftritt als Polizeichef. Es war sein einziger Film als Erwachsener.

Über Hunts Leben nach seiner 1953 mit 14 Jahren beendeten Schauspielkarriere ist nicht viel bekannt. Er arbeitete als Vertriebsmanager bei einem Industrieunternehmen. 1963 heiratete er Roswitha T. Jager, die er während seiner Armee-Zeit in Deutschland kennengelernt hatte. Das Paar bekam drei Kinder.