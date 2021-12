"Interview mit einem Vampir"-Schriftstellerin Anne Rice ist tot

Anne Rice ist tot. Die US-Schriftstellerin ist mit 80 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Sie war unter anderem für ihren Roman "Interview mit einem Vampir" aus dem Jahr 1976 bekannt.

US-Schriftstellerin Anne Rice ist tot. Das verkündete ihr Sohn Christopher Rice und . Die Autorin zahlreicher Bestseller sei in den frühen Abendstunden des 11. Dezember an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Sie sei am Krankenbett von ihrer Familie umgeben gewesen. Er habe "in Ehrfurcht vor ihren Leistungen und ihrem Mut neben ihrem Krankenhausbett gesessen", so ihr Sohn. Anne Rice wurde 80 Jahre alt.

Rice soll bei einer privaten Zeremonie im Familienmausoleum in New Orleans beigesetzt werden. Einen Termin nannte ihr Sohn nicht. Er kündigte jedoch an, dass es im kommenden Jahr eine öffentliche Feier in Andenken an seine Mutter geben soll.

Weltweiter Erfolg mit "Interview mit einem Vampir"

Anne Rice wurde 1941 in New Orleans, Louisiana geboren und feierte ihr Romandebüt 1976 mit "Interview mit einem Vampir", das zum internationalen Bestseller wurde. Der Roman wurde 1994 mit Tom Cruise (59) und Brad Pitt (57) verfilmt. Auf dem erfolgreichen Erstroman basierte Rice ihre "Chronik der Vampire", die zwölf Bände umfasst. 2018 veröffentlichte Anne Rice einen 13. Band der Vampir-Saga, "Blood Communication". Der Roman war zugleich ihr letztes veröffentlichtes Werk.