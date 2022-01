Instagram macht Promis noch reicher: Dieser Star verdient am besten

Welcher Promi verdient bei Instagram am besten? Dwayne "The Rock" Johnson, der letztes Jahr noch am meisten Geld für seine Posts bekam, muss nun für Fußballlegende Cristiano Ronaldo Platz machen.

13. Januar 2022 - 11:21 Uhr | (mia/spot)

Cristiano Ronaldo wird durch Instagram noch reicher. © cristiano barni/Shutterstock.com

Dwayne Johnson (49) steht nicht mehr . Der Star, der jetzt auf Instagram am meisten Geld verdient, ist demnach Fußballstar Cristiano Ronaldo (36). Laut der jährlichen Liste von Hopper HQ verdient Ronaldo 1.604.000 Dollar pro Post, der seinen 389 Millionen Followern angezeigt wird. Dwayne "The Rock" Johnson bekommt für seine Werbeposts an mittlerweile 289 Millionen Follower demnach 1.523.000 Dollar. Auf dem dritten Platz findet sich Ariana Grande (28), die 1.510.000 Dollar bei 289 Millionen Followern verdient und damit Kylie Jenner (24) vom Treppchen stößt. Der Reality-Star und Gründerin von The Kylie Cosmetics bekommt demnach 1.494.000 Dollar pro Post. Kylie Jenner: Die Frau mit den meisten Followern Jenner hat dafür einen anderen neuen Rekord gebrochen: Die 24-Jährige ist die erste Frau in der Instagram-Historie, die 300 Millionen Follower hat. Dabei hatte sie sich nach der "Astroworld"-Tragödie, bei der zehn Menschen gestorben waren, während ihr Partner Travis Scott (30) auf der Bühne stand, in den sozialen Netzwerken weitestgehend zurückgehalten. Zum Jahreswechsel hatte sie wieder , das sie in der Schwangerschaft zeigt. Dazu schrieb sie, dass das letzte Jahr ihr viel Kopfzerbrechen beschert habe. "Ich werde niemals vergessen, welche signifikanten Wandel das Jahr in mein Leben gebracht hat. Ich bete dafür, dass das neue Jahr mit einer Menge Liebe und Hoffnung gefüllt sein wird und ich hoffe, dass jeder sicher und gesund bleibt in dieser Zeit."