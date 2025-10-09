Insider nennt Gagen bei "Promi Big Brother": So viel verdienen die 14 Kandidaten
Désirée Nick (69), Harald Glööckler (60), Marc Terenzi (47) und Jimi Blue Ochsenknecht (33): Die Liste der diesjährigen "Promi Big Brother"-Teilnehmer dürfte viele Zuschauer überrascht haben. Doch was lässt sich Sat.1 diesen Cast eigentlich kosten? Entertainer und Reality-TV-Experte Julian F.M. Stoeckel (38) kennt sich mit TV-Gagen aus und nimmt die VIPs und ihren möglichen Verdienst in der AZ genau unter die Lupe.
Julian F.M. Stoeckel verrät: So hoch könnten die "Promi Big Brother"-Gagen sein
2014 kämpfte Julian F.M. Stoeckel bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" um die Dschungelkrone. Seitdem ist er aus der Unterhaltungslandschaft nicht mehr wegzudenken. Mit der deutschen Trash-Prominenz ist der 38-Jährige vertraut – und für die AZ schätzt er nun die Gagen der "Promi Big Brother"-Teilnehmer ein.
"Promi Big Brother" 2025: Was verdienen Nick, Glööckler und Co.?
Zum Staffelauftakt von "Promi Big Brother" 2025 lässt Julian F.M. Stoeckel verlauten: "Seit Jahren mache ich gerne einen Gagen-Check mit der Abendzeitung München." Gesagt, getan: Der Entertainer verrät im exklusiven Interview: "Ich denke, dass die Reality-Stars SatansBratan (26), Paco Herb (29), Pinar Sevim, Christina Dimitriou (31), Sarah-Jane Wollny (27) und Laura Lettgen (29) eine Gage bekommen zwischen 10.000 und 20.000 Euro."
Der 38-Jährige fährt fort: "Ich schätze, dass gestandene Kollegen wie Doreen Dietel (51), Achim Petry (51), Andrej Mangold (38) und Michael Naseband (60) ca. 30.000 bis 40.000 Euro Gage bekommen. Auf der Spitze sind dann Marc Terenzi und Jimi Blue Ochsenknecht mit ca. 50.000 bis 60.000 Euro. Und König und Königin sind auf jeden Fall Harald Glööckler und Désirée Nick. Ich schätze, zwischen 200.000 und 250.000 Euro pro Person."
"Promi Big Brother"-Gagen im Überblick
- Harald Glööckler: 200.000 bis 250.000 Euro
- Désirée Nick: 200.000 bis 250.000 Euro
- Marc Terenzi: 50.000 bis 60.000 Euro
- Jimi Blue Ochsenknecht: 50.000 bis 60.000 Euro
- Andrej Mangold: 30.000 bis 40.000 Euro
- Achim Petry: 30.000 bis 40.000 Euro
- Michael Naseband: 30.000 bis 40.000 Euro
- Doreen Dietel: 30.000 bis 40.000 Euro
- Sarah-Jane Wollny: 10.000 bis 20.000 Euro
- Laura Lettgen: 10.000 bis 20.000 Euro
- Christina Dimitriou: 10.000 bis 20.000 Euro
- Paco Herb: 10.000 bis 20.000 Euro
- Pinar Sevim: 10.000 bis 20.000 Euro
- Erik alias SatansBratan: 10.000 bis 20.000 Euro
- Themen:
- Promi Big Brother
- Promis
- Sat.1
