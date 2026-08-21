Insgesamt elf neue Termine: Roland Kaiser beschert Fans "Sommermoment" 2027

Zahlreiche Konzerte waren für das kommende Jahr schon angekündigt, jetzt kommen weitere hinzu. Roland Kaiser geht von Juni bis August 2027 auf "Unser Sommermoment"-Tour.

Ein Leben für die Bühne: Roland Kaiser geht im Sommer 2027 auf Open-Air-Tour.

Roland Kaiser (74) hat nach seinen Sommer-Open-Airs in diesem Jahr auch im Sommer 2027 wieder einen vollen Terminplan. Während bereits zahlreiche Shows für die "Unser Moment Arena Tour 2027" anstanden, kündigen der Schlagerstar und der Veranstalter Semmel Concerts weitere Konzerte an - diesmal unter dem Motto "Unser Sommermoment". Das sind die bisher bekannten Infos zur neuen Open-Air-Tour.

Bisher stand fest, dass Kaiser 2027 auf eine Arena-Tour gehen wird, die erstmals im vergangenen April angekündigt wurde. "Dank Eurer großartigen Unterstützung und Begeisterung gibt es jetzt weitere Zusatztermine für die 'Unser Moment Arena Tour 2027'", vor dem ersten seiner "Kaisermania"-Konzerte am Dresdner Elbufer verkünden.

Hinzu kamen Konzerte am 4. April 2027 in Hannover, dem 6. April 2027 in Oberhausen und am 9. April 2027 in München. Jetzt sind es gleich elf Termine, die der Sänger im Rahmen seiner neuen Open-Air-Tour ankündigt.

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Ende Juni 2027 geht es los

"Auch im Sommer 2027 sehen wir uns wieder unter freiem Himmel", . "Nach einem fantastischen Konzertsommer 2026 mit unfassbaren 350.000 Besucherinnen und Besuchern blicke ich schon jetzt voller Vorfreude auf die nächsten besonderen Momente mit Euch. Mit meinen Open Airs 2027 'Unser Sommermoment' wollen meine Band und ich Euch eine weitere Open-Air-Saison mit großen Hits, vielen Emotionen und hoffentlich jeder Menge unvergesslicher gemeinsamer Augenblicke schenken."

In einer Mitteilung von Semmel Concerts sind die Termine für derzeit elf Spielstätten vermerkt. Los geht es demnach am 25. Juni 2027 in Bietigheim-Bissingen. Es folgen Auftritte in Willingen, Fulda, Konstanz, Aachen, St. Wendel, Leipzig, Lingen (Ems), Paderborn und Berlin. Die aktuell letzte Show steht am 27. August 2027 in Erfurt an.

Laut dem Instagram-Beitrag startet am 24. August um 10:00 Uhr ein Commerzbank-Presale und am 26. August um 10:00 Uhr ein Eventim-Presale. Der reguläre Vorverkauf an den bekannten Stellen soll dann am 28. August beginnen.