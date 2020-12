Inka Bause will TV-Karriere beenden: "Ich habe einen Plan"

Seit 36 Jahren steht Inka Bause bereits vor der Kamera. Jetzt denkt sie tatsächlich über ein Karriereende nach. Wann will sich die beliebte Moderatorin aus dem TV zurückziehen?

Inka Bause denkt über ihr Karriere-Ende nach. Wann will die Moderatorin nicht mehr im TV auftreten?

Inka Bause hat in ihrer TV-Karriere schon einiges erreicht. 1984 wurde sie in der Silvester-Show "Spielverderber" erstmals dem Publikum vorgestellt, seit 15 Jahren moderiert sie die Kult-Sendung "Bauer sucht Frau". Doch lange will sie nicht mehr vor der Kamera stehen.

Inka Bause will TV-Karriere mit 55 Jahren beenden

In dem Radio-Talk "Mit den Waffeln einer Frau" hat Inka Bause mit Barbara Schöneberger über ihr geplantes TV-Aus gesprochen: "Ich habe einen Plan." Sie wolle sich in den nächsten Jahren von ihrer öffentlichen Karriere verabschieden, wie sie weiter erzählt: "Jetzt bin ich 52. Da habe ich mir gesagt: Mit 55 musst du echt aufhören.“

Wird Inka Bause bald nicht mehr in "Bauer sucht Frau" zu sehen sein?

Seit Jahren erzielt der Sender RTL mit "Bauer sucht Frau" Traumquoten. Inka Bause ist seit Anfang an als Moderatorin dabei und unterstützt die Landwirte bei ihrer Partnersuche. Wird sie diesen Job bald auch beenden? "In dem Format kann man als Frau auch ein bisschen älter werden. Das ist nicht ganz so schlimm. Das würde ich gerne noch ein paar Jahre machen", erklärt sie im Gespräch mit Barbara Schöneberger.

Inka Bause hat Pläne für die Zeit nach ihrem TV-Aus

Sollte Inka Bause ihre TV-Karriere tatsächlich in drei Jahren beenden, wolle sie allerdings trotzdem weiter arbeiten und sich einen kleinen Traum erfüllen. "Ich habe ja mal davon geträumt, Verkäuferin zu werden. Ich hatte ja auch mal drei Registrierkassen bei mir zu Hause, weil ich die gesammelt habe. Ich will irgendwann hinter dem Tresen stehen und sagen: 'Darf's ein bisschen mehr sein?'"

Das Interview mit Inka Bause gibt es am Samstag (19. Dezember) ab 11 Uhr in der Radio-Talkshow "Mit den Waffeln einer Frau" auf barba radio.