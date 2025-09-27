Inka Bause will kein Dirndl tragen: Jetzt bringt sie Alter ins Spiel

Inka Bause liebt den Trachten-Look – trotzdem will sie bei "Bauer sucht Frau" kein Dirndl mehr tragen. Die Moderatorin verrät die Hintergründe und kommt auf Konkurrenzdenken zu sprechen.

Im Herbst startet die neue Staffel von "Bauer sucht Frau". Wie gewohnt wird Inka Bause (56) die beliebte RTL-Show moderieren. In dem Format sah man die Blondine oft in Tracht – vor allem zum traditionellen Scheunenfest, dem Auftakt jeder Staffel. Bei diesem dürfen die Landwirte zum ersten Mal ihre Bewerberinnen und Bewerber unter die Lupe nehmen. Wie Bause jetzt verrät, traf sie die Entscheidung, zu dem Kennenlern-Event kein Dirndl mehr tragen zu wollen. Was ist der Grund?

"Bauer sucht Frau": Inka Bause will kein Dirndl tragen

Inka Bause war zu Gast in der WDR-Talkshow " ". Im Gespräch mit der 56-Jährigen erwähnt Moderator Micky Beisenherz, dass Bause zum diesjährigen "Bauer sucht Frau"-Scheunenfest nicht in Tracht erschien. Das Kennenlern-Event wird zwar erst zum Staffelstart im Herbst ausgestrahlt, wurde jedoch wie gewohnt im Vorfeld abgedreht und fand im Sommer statt. Beisenherz fragt seine Gesprächspartnerin: "Du hattest also kein Dirndl an, was ist passiert?" Bause erklärt, dass sie bereits "beim letzten Scheunenfest" kein Dirndl mehr trug: "Ich hab mir gesagt, ab dem 20-Jährigen ist dann auch gut." Die kommende "Bauer sucht Frau"-Staffel ist die 21. – im vergangenen Jahr hatte das Format sein 20-jähriges Jubiläum.

Inka Bause betont: "Irgendwann ist auch gut"

Inka Bause schildert im Weiteren: "Ich wollte jetzt einfach irgendwann dann kein Dirndl mehr tragen." Doch der Moderatorin ist wichtig zu betonen: "Ich hab nix gegen Dirndl, ich finde, jede Frau hat in einem Dirndl eine unfassbare Figur. Ob du zu dünn bist, gerade richtig, oder ein bisschen zu viel. Wenn du keine Figur hast, ich hab zum Beispiel keine Taille, kriegst du eine Figur. Und das ist toll."

Bause meint, dass ihr der Trachten-Look vor allem zur Wiesn-Zeit sehr zusage: "Ich liebe Dirndl, wirklich." Doch dann macht sie eine auffällige Anspielung: "Irgendwann ist auch gut. Ich bin jetzt 56, geh auf die 57 zu. Da dachte ich: 'Mensch, nö.'" Erachtet Inka Bause den Trachten-Look ab einem gewissen Alter als nicht mehr angemessen?

Konkurrenzdenken bei Inka Bause?: "Im direkten Dirndl-Wettbewerb"

Im Gespräch mit Micky Beisenherz lässt Bause durchklingen, dass es wohl eher einen anderen Grund gibt, warum sie bei "Bauer sucht Frau" nicht mehr in Tracht erscheint. "Ja, mein Gott, die [Kandidatinnen, d. R.] werden ja auch immer schöner. Die kommen und bewerben sich, und man steht dann so im direkten Dirndl-Wettbewerb", meint sie lachend. Inka Bause scheint also keine Lust darauf zu haben, mit den "Bauer sucht Frau"-Bewerberinnen in ihren Dirndl beim Scheunenfest verglichen zu werden. "Und ich kann ja dann nicht irgendwann in einer Goldfolie dastehen, und will ich auch nicht", so die 56-Jährige.

Inka Bause meint anschließend, sie sei "in der Sendung ja auch nicht wichtig, das sind ja die Frauen. Ich präsentiere ja nur". Micky Beisenherz ist da anderer Meinung: "Ich finde, es macht schon ne Menge aus, wer es moderiert. Man kann da nicht irgendwen hinstellen." Anschließend lobt er seine Moderatorenkollegin, die sich sehr geschmeichelt fühlt.