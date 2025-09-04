Inka Bause: Verbotener Flirt mit verheiratetem Promi-Mann

Inka Bause spielte schon oft den Amor für einsame Seelen. Doch die "Bauer sucht Frau"-Moderatorin geht selbst seit Jahren als Single durchs Leben. Nun verrät sie, dass es ausgerechnet mit einem verheirateten Promi-Mann geknistert hat. Auch muss sie ihren Fans schweren Herzens eine Absage verkünden.

Inka Bause (56) zählt zu den beliebtesten Moderatorinnen im deutschen TV. Seit 2005 greift sie einsamen Landwirten bei der Partnersuche unter die Arme. Doch die "Bauer sucht Frau"-Moderatorin hat derzeit selbst keinen Mann an ihrer Seite. Nun spricht Bause nun ganz offen über Schwärmereien aus der Vergangenheit – und macht dabei ein pikantes Geständnis.

Inka Bause über verheirateten Promi-Mann: "Zu heikel"

Inka Bause kommt in einem im Interview mit "Neue Post" auf ihre letzte Erinnerung an Schmetterlinge im Bauch zu sprechen: "Oh, das ist schon sehr lange her – bestimmt 15 Jahre. Und daraus ist damals nichts geworden, weil es ein sehr prominenter Mensch war, der verheiratet war und Kinder hatte. Obwohl ich ihn toll fand, habe ich gesagt: 'Tut mir leid, aber das ist mir zu heikel.' Ehrlich gesagt, da musste ich mich einfach zusammenreißen."

Um wen es sich bei dieser Schwärmerei handelte, behält die 56-Jährige für sich. Doch sie verrät zumindest: "Ich verliebe mich nicht so schnell. In meinem Leben ist das vielleicht dreimal passiert. Und die Männer waren total unterschiedlich. Wichtiger als Verliebtsein ist für mich diese besondere Verbindung – eine Seelenverwandtschaft."

Inka Bause sehnt sich nach einer besonderen Verbindung. © imago/Bildagentur Monn

Inka Bause über Liebe: Kopf "schaltet sich sofort ein"

Die großen Lieben im Leben der "Bauer sucht Frau"-Moderatorin haben ihre Spuren hinterlassen. Denn Inka Bause meint heute: "[Der d. Red. ] Moment des Verliebtseins ist, glaube ich, immer gleich. Was sich verändert, ist der Kopf. Der schaltet sich sofort ein – mit all den Erfahrungen und Erinnerungen, die man mit sich herumträgt."

Schließlich verrät sie, mit dem "Traumschiff"-Produzenten Wolfgang Rademann (†81) eine unverwechselbare Connection genossen zu haben: "In den war ich nicht verliebt, aber wir hatten eine unglaubliche Nähe. Diese Art von Verbindung, dieses Gefühl, als würde man sich schon seit hunderttausend Jahren kennen – das ist für mich das Schönste überhaupt. Und so etwas würde ich gerne noch mal erleben."

Inka Bause mit bitterer Tour-Nachricht: "Nicht genügend Tickets verkauft"

Inka Bause sehnt sich also nach einer besonderen Verbindung zu einem Mann. Doch wie die Moderatorin via Instagram bekannt gibt, beschäftigt sie momentan ein anderes Thema viel mehr als die Suche nach Liebe. Bause, die auch als Schlagersängerin erfolgreich ist, muss schweren Herzens ihre geplante Jubiläumstour absagen. Lange freute sie sich auf ihre "40 Jahre Musik"-Konzertreihe – der Grund für die Absage ist bitter. "Es wurden nicht genügend Tickets verkauft", gesteht sie offen und ehrlich.

Inka Bause vermutet: Zu wenig Tickets wegen politischer Aussagen verkauft

Inka Bause hat eine Vermutung, warum nicht genügend Menschen an ihrer Tour interessiert sind. "Die [politische, d. R.] Situation ist jetzt auch eine spezielle weltweit und auch vor allem im Osten Deutschlands, wo ich toure. Da hat mich auch so manches Statement von mir ein paar Tickets gekostet. […] Das ist nachgewiesen. Es sind auch ein paar Tickets zurückgekommen, nach meinen Statements. Aber ich würde es immer wieder tun", so die 56-Jährige.

Sie hatte sich unter anderem in "Bunte" zur politischen Situation in Deutschland geäußert. Bause meinte: "Jeder von uns Unterhaltungskünstlern hat eine Verantwortung. Ich finde es feige, zu behaupten, man sei nicht politisch. Es wäre doch auch toll, wenn zum Beispiel Helene Fischer ihre Stimme noch stärker und immer wieder nutzen würde, um sich gegen rechts zu positionieren. [...] Ich grenze nicht aus, möchte in der Kommunikation bleiben und bei dem einen oder anderen ein Umdenken auslösen." Bause vermutet, diese Aussagen könnten ihr – in puncto Ticketverkauf – zum Verhängnis geworden sein.