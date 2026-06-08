Inka Bause versprüht in "Bauer sucht Frau" immer gute Laune. Doch wie die Moderatorin nun verrät, musste sie in ihrer Karriere auch so manche Kröte schlucken. Offen spricht Inka Bause über übergriffiges Verhalten in der Branche – und wie belastend die Situationen teilweise waren.

Seit 2005 führt Inka Bause (57) durch das Dating-Format "Bauer sucht Frau" auf RTL. Die Show brachte im Laufe der Jahre erstaunlich viele Erfolgsgeschichten hervor: Beziehungen, Hochzeiten und Kinder. Doch vor diesem wichtigen TV-Engagement musste Inka Bause mit einigen Absagen klarkommen, wie sie nun verrät. Und das stürzte sie damals in große persönliche wie existenzielle Nöte.

Inka Bause über TV-Chefs: "War total verzweifelt"

Seit der #metoo-Debatte wird in der Unterhaltungsbranche wesentlich offener über übergriffiges Verhalten gesprochen. Auch Inka Bause wurde einst Opfer von Plattenbossen und TV-Chefs, die für berufliche Chancen gewisse "Gegenleistungen" von ihr forderten: "Nach der Wende ist mir das immer wieder passiert. Ich kam regelmäßig nach Hause und heulte wie ein Schlosshund", erinnert sich die Sängerin und Moderatorin im "Myillu"-Magazin zurück.

Unschöne Begegnungen, die für Inka Bause nicht folgenlos blieben: "Ich glaube, ich habe mir deswegen die Haare abgeschnitten. Weil es immer wieder auf das Eine mit den Produzenten hinauslief und wenn ich denen sagte, da läuft nichts, bekam ich den Job nicht." Frustriert habe sie dann dabei zusehen müssen, wie andere Kolleginnen ihre Traumjobs abstaubten. "Ich war total verzweifelt. Ich habe ja auch ums Überleben gekämpft, brauchte das Geld", erzählt die heutige RTL-Bekanntheit.

Mit "Bauer sucht Frau" sicherte sich Inka Bause einen unverwechselbaren Platz in der deutschen TV-Landschaft. Doch der Weg dorthin war steinig. © dpa/Pascal Buenning

"Bauer sucht Frau"-Deal: Inka Bause schwärmt von RTL-Redakteur

Die berufliche Durststrecke sollte ein Ende finden, als Inka Bause die Moderation von "Bauer sucht Frau" antrat. Ein Format, das im deutschen Fernsehen seit 2005 fest mit der 57-Jährigen verknüpft ist. Sie singe daher "ein Hohelied" auf den RTL-Redakteur, der ihr diese Position damals klarmachte. "Ich würde die Sendung nicht moderieren, wenn nicht die wichtigsten Entscheider homosexuell gewesen wären. Verrückt, oder?", erklärt Inka Bause heute.