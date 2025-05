Ingrid Alexandra von Norwegen: Neues Leben am anderen Ende der Welt

In wenigen Monaten beginnt für Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen ein neues Lebenskapitel in Australien. Es ist ein Studium mit Signalwirkung.

Für Prinzessin Ingrid Alexandra (21), die eines Tages Königin von Norwegen sein wird, steht ein spannendes Kapitel ihres noch jungen Lebens bevor. verlautbaren ließ, zieht die 21-jährige Tochter von Kronprinzessin Mette-Marit (51) und Kronprinz Haakon (51) für mindestens drei Jahre nach Sydney, Australien, um dort ein Bachelor-Studium zu beginnen. Was erwartet die Prinzessin während dieser Zeit - und warum ist der Aufenthalt am anderen Ende der Welt eine geradezu symbolträchtige Entscheidung?

"Ihre Königliche Hoheit freut sich darauf, sich in den kommenden Jahren ihrem Studium zu widmen", heißt es in dem Statement des Palasts. Im August dieses Jahres beginnt ihr erstes Semester, sie hat sich für ein Studium mit "Schwerpunkt auf internationalen Beziehungen und politischer Ökonomie" entschieden.

Eine royale Sonderbehandlung wird Ingrid Alexandra dort offenbar nicht erfahren, wie aus der Mitteilung hervorgeht. So werde sie für die Dauer des Studiums wie die anderen Studentinnen und Studenten auch in einem Wohnheim auf dem Campus leben. Für die wohlbehütet aufgewachsene Prinzessin wartet also eine aufregende wie herausfordernde Zeit, in der sie sich inmitten Gleichaltriger und fernab des öffentlichen Drucks ausleben darf, zugleich aber auch viel Eigenverantwortung gefragt sein wird.

Großes Vertrauen ihrer Eltern

Dass sie sich ausgerechnet Australien für diese Erfahrung ausgesucht hat, spricht Bände. Geografisch hätte sie sich kaum weiter von ihrer Familie und all den Negativschlagzeilen entfernen können, die sich aktuell um ihren Halbbruder Marius Borg Høiby (28) entspinnen. Mehrere Frauen werfen dem Sohn von Mette-Marit sexuelle Übergriffe vor.

Selbst am anderen Ende der Welt dürfte Prinzessin Ingrid Alexandra den hohen Erwartungen wohl nicht ganz entfliehen können, die auf ihr ruhen. Als zukünftige Königin Norwegens steht sie unter noch genauerer Beobachtung als ihre Geschwister und jeder potenzielle Fehltritt könnte für noch mehr Unruhe um das Königshaus sorgen. Umso größer erscheint das Vertrauen, dass ihre Eltern in sie haben - und das in wenigen Monaten Abertausende Kilometer reichen wird.