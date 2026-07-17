Ingo Zamperoni sorgt sich wegen Trumps Anwesenheit beim WM-Finale: "Mag gar nicht daran denken"

"Wie sicher ist so ein WM-Finale?" Diese Frage stellt Johannes B. Kerner in der neusten Folge seines Podcasts "Kerners 11" dem "Tagesthemen"-Moderator Ingo Zamperoni in Bezug auf die mögliche Anwesenheit von Donald Trump.

Mit seinem Eingreifen bei der WM 2026 im Fall des US-Spielers Folarin Balogun hat Donald Trump für viel Aufsehen gesorgt - ansonsten hielt sich der US-Präsident bislang aber erstaunlich zurück, war kein einziges Mal bei einer Partie im Stadion zu sehen. Im Podcast "Kerners 11" zeigte sich Gast Ingo Zamperoni überzeugt davon, dass sich das im Finale nun ändern dürfte. Da fragt Gastgeber Johannes B. Kerner nach: Bringt sich Trump damit womöglich in die Schusslinie?

"Donald Trump nutzt ja eigentlich wie kaum ein US-Präsident vor ihm den Sport als Bühne", verweist Ingo Zamperoni im Podcast-Gespräch auf Trumps Auftritte unter anderem beim Super Bowl und Ryder Cup. Seiner Meinung nach nutze er solche prestigeträchtigen Veranstaltungen, um viel von dem "Ruhm und Glanz und Scheinwerferlicht" abzubekommen.

Beim Fußball sei es allerdings so, dass "ihm da vieles ein bisschen fremd" sei und es sich um einen "sehr progressiven Sport" handele, weswegen Trump womöglich die Angst habe, "dass er da ausgebuht werden würde", so der ARD-Mann. Er meint: "Vielleicht wollte er sich das ersparen." Im WM-Finale hingegen werde Trump "mit Sicherheit im Stadion sein", sagt der "Tagesthemen"-Moderator. "Er wird es sich nicht nehmen lassen, diesen goldenen Pokal zu überreichen."

"Da mag ich auch gar nicht dran denken"

Da hakt Johannes B. Kerner nach: "Wie sicher ist so ein WM-Finale?" Ingo Zamperonis klare Antwort: "Sehr sicher." Der Journalist gehe von zahlreichen Maßnahmen aus, wie schusssicheres Glas und unzählbare Durchsuchungen. Allerdings räumt er ein: "Das hatte man beim Anschlag vor zwei Jahren im Wahlkampf auch nicht für möglich gehalten, dass das passieren könnte."

Ingo Zamperoni erklärt weiter: "Das wäre der absolute GAU, wenn da irgendwas in diese Richtung passieren würde." Sollte es zu Gewalt kommen, fürchte er, dass dies wiederum "Gegengewalt" auslösen könnte "und dann so eine Spirale entsteht". Das wäre seiner Meinung nach "das Schlimmste, was passieren kann". Er fügt an: "Da mag ich auch gar nicht dran denken und ich glaube das auch nicht."

Das WM-Finale zwischen Argentinien und Spanien steigt am Sonntag, 19. Juli, um 21 Uhr (ZDF) im MetLife Stadium in New Jersey. Von möglichen Anschlägen oder sonstigen Warnungen in diese Richtung ist bislang nichts bekannt.