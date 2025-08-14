Ina Müller privat: Hat sie einen neuen Freund und Kinder?

Ina Müller macht seit 2004 die deutsche Fernsehlandschaft unsicher. Doch was ist abseits ihres TV-Jobs über ihr Leben bekannt? Hat sie nach der Trennung von Ex Johannes Oerding einen neuen Freund?

Ina Müller wurde 1965 in Köhlen, einer Ortschaft der Stadt Geestland in Niedersachsen, geboren. Sie ist deutschlandweit als Sängerin, Kabarettistin und Moderatorin bekannt. Doch wie begann ihre Karriere? Und wie kam es zur Trennung von Freund Johannes Oerding? Hat sie einen neuen Freund?

Ina Müllers Liebe zur Heimat und Musik

Ina Müller arbeitete zunächst als pharmazeutisch-technische Assistentin in verschiedenen Apotheken – unter anderem in München. 1994 gründete sie zusammen mit Edda Schnittgard das Kabarett-Duo "Queen Bee", 2005 gaben sie ihr Abschiedskonzert. Seit 2002 widmet sie sich eigenen Projekten, deren großer Bestandteil oft ihre norddeutsche Herkunft ist.

Diese zeigt Müller auch gerne, deshalb wurde ihr Anfang 2011 die Ehrenbürgerschaft ihres Geburtsortes verliehen, da sie auf besondere Weise ihr Heimatdorf und die plattdeutsche Sprache repräsentiert habe.

Ihre Herkunft thematisiert sie auch in ihren Büchern, drei an der Zahl sowie ein Sammelband, die Titel wie "Platt is nich uncool" und "Mien Tung is keen Flokati" ("Meine Zunge ist kein Flokati") tragen. Seit 2000 schreibt und spricht sie für die Radioglosse "Hör mal 'n beten to" ("Hör mal ein bisschen zu") des Norddeutschen Hörfunks.

So anders sah Ina Müller früher aus

Vor ihrer Karriere im TV stand Ina Müller bereits mit Kollegin Edda Schnittgard als "Queen Bee" auf der Bühne. Als Kleinkunst- und Musikduo begeisterten sie ihre Fans von 1994 bis 2005. Zu dieser Zeit sah Ina Müller im Vergleich zu heute komplett anders aus. Statt der gewohnten platinblonden Mähne trug die Künstlerin eine braune Dauerwelle.

Zusammen mit Edda Schnittgard (re.) stand Ina Müller als "Queen Bee" auf der Bühne. (Archivbild) © imago images / United Archives

Ina Müllers Karriere: Anfänge und eigene Shows im Fernsehen

Ihren ersten Fernsehauftritt hatte Ina Müller in Form einer Gastrolle bei der ARD-Serie "Großstadtrevier". Beim NDR moderierte sie ab 2005 ihre eigenen Shows "Land & Liebe" (bis 2007) sowie Inas Norden (bis 2008) und hatte seitdem zahlreiche Gastauftritte in verschiedenen Sendungen.

Seit 2007 moderiert sie ihre eigene Late-Night-Show "Inas Nacht", die beim NDR debütierte und seit 2009 auch im Ersten ausgestrahlt wird. Für diese wurde sie mit dem Deutschen Fernsehpreis (2008), dem Deutschen Comedypreis (2009) und dem Grimme-Preis (2010) ausgezeichnet. 2018 erhielt sie mit "Inas Reisen" ein weiteres NDR-Format, für das sie im Norden Europas unterwegs ist.

Ina Müller beim Deutschen Computerspielpreis 2019, den sie moderierte. © imago images / Jan Huebner

"Viel verändert": Wie kam es zur Trennung von Freund Johannes Oerding?

Ina Müller war seit 2011 mit dem 17 Jahre jüngeren Musiker Johannes Oerding liiert. Am 25. Mai 2023 gab das Paar die Trennung gegenüber der dpa bekannt. "Es hat sich in unser beider Leben viel verändert und wir gehen schon einige Zeit getrennte Wege." Sie seien weiter freundschaftlich miteinander verbunden und arbeiteten weiter gern zusammen, so Oerding.

Keine Ehe: Darum war Johannes Oerding nicht mit Ina Müller verheiratet

Geheiratet hatten Ina Müller und Johannes Oerding nie. : "Eine Hochzeit ist aktuell nicht notwendig. Warum sollten wir etwas ändern, das gut läuft?" Auch Kinder hat das ehemalige Paar keine.

Ina Müller und Johannes Oerding lebten nicht zusammen

Ina Müller und Johannes Oerding wohnten auch nicht zusammen. Im Gespräch mit "Gala" hat der Sänger im April 2021 über die Gründe gesprochen und erklärte: "Wenn wir unterwegs sind, gebe ich gerne den Ton an und sage dann 'wir müssen jetzt links, dann rechts'. Aber sie ist genauso. Sie sagt immer. 'Du bist Chef, ich bin auch Chef, ist halt doof, da müssen wir uns jetzt irgendwo in der Mitte treffen.' Aber es klappt seit elf Jahren sehr gut. Und das ist auch der Grund, warum wir nicht zusammenwohnen." Das Paar konnte so Konflikten aus dem Weg gehen. "Das ist reiner Selbstschutz, ich hänge an meinem Leben", sagte Johannes Oerding weiter.

Hat Ina Müller nach der Trennung einen neuen Freund?

Ina Müller hält ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus, daher ist auch nichts über eine neue Beziehung bekannt. Sollte die Moderatorin neu vergeben sein, wird sie das höchstwahrscheinlich nicht mit ihren Fans und Followern in den sozialen Medien teilen.