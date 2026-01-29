Ina Müller ganz privat: Was sie über ihr Liebesleben verrät

Ina Müller macht seit 2004 die deutsche Fernsehlandschaft unsicher. Doch was ist abseits des TV-Jobs über ihr Leben bekannt? Hat sie nach der Trennung von Ex Johannes Oerding einen neuen Partner? Was verrät sie über ihr Liebesleben?

Ina Müller gehört zu den bekanntesten TV-Persönlichkeiten in Deutschland. Was ist über sie bekannt?

Ina Müller wurde 1965 in Köhlen, einer Ortschaft der Stadt Geestland in Niedersachsen, geboren. Sie ist deutschlandweit als Sängerin, Kabarettistin und Moderatorin bekannt. Doch wie begann ihre Karriere? Und wie kam es zur Trennung von Freund Johannes Oerding? Hat sie einen neuen Partner?

Ina Müllers Liebe zur Heimat und Musik

Ina Müller arbeitete zunächst als pharmazeutisch-technische Assistentin in verschiedenen Apotheken – unter anderem in München. 1994 gründete sie zusammen mit Edda Schnittgard das Kabarett-Duo "Queen Bee", 2005 gaben sie ihren Abschiedsauftritt. Seit 2002 widmet sich Müller eigenen Projekten, deren großer Bestandteil oft ihre norddeutsche Herkunft ist. Diese zeigt Müller auch gerne. Deshalb wurde ihr Anfang 2011 die Ehrenbürgerschaft ihres Geburtsortes verliehen, da sie auf besondere Weise ihr Heimatdorf und die plattdeutsche Sprache repräsentiert habe.

Ihre Herkunft thematisiert sie auch in ihren Büchern, drei an der Zahl sowie ein Sammelband, die Titel wie "Platt is nich uncool" und "Mien Tung is keen Flokati" ("Meine Zunge ist kein Flokati") tragen. Seit 2000 schrieb und sprach sie für die Radioglosse "Hör mal 'n beten to" ("Hör mal ein bisschen zu") des Norddeutschen Hörfunks.

So anders sah Ina Müller früher aus

Vor ihrer Karriere im TV stand Ina Müller bereits mit Kollegin Edda Schnittgard als "Queen Bee" auf der Bühne. Als Kleinkunst- und Musikduo begeisterten die beiden ihre Fans von 1994 bis 2005.

Zu dieser Zeit sah Ina Müller im Vergleich zu heute komplett anders aus. Statt der gewohnten platinblonden Mähne trug die Künstlerin eine braune Dauerwelle.

Zusammen mit Edda Schnittgard (r.) stand Ina Müller als "Queen Bee" auf der Bühne. © imago/United Archives

Ina Müllers Karriere: Anfänge und eigene Shows im Fernsehen

Ihren ersten Fernsehauftritt hatte Ina Müller in Form einer Gastrolle bei der ARD-Serie "Großstadtrevier". Beim NDR moderierte sie ab 2005 ihre eigenen Shows "Land & Liebe" (bis 2007) sowie Inas Norden (bis 2008) und hatte seitdem zahlreiche Gastauftritte in verschiedenen Sendungen.

Seit 2007 moderiert sie ihre eigene Late-Night-Show "Inas Nacht", die beim NDR debütierte und seit 2009 auch im Ersten ausgestrahlt wird. Für das Format wurde sie mit dem Deutschen Fernsehpreis (2008), dem Deutschen Comedypreis (2009) und dem Grimme-Preis (2010) ausgezeichnet. 2018 erhielt sie mit "Inas Reisen" ein weiteres NDR-Format, für das sie im Norden Europas unterwegs war.

Ina Müller beim Deutschen Computerspielpreis 2019, den sie moderierte. © imago/Jan Huebner

"Viel verändert": Wie kam es zur Trennung von Freund Johannes Oerding?

Ina Müller war seit 2011 mit dem 17 Jahre jüngeren Musiker Johannes Oerding liiert. Am 25. Mai 2023 gab das Paar die Trennung gegenüber der dpa bekannt. "Es hat sich in unser beider Leben viel verändert und wir gehen schon einige Zeit getrennte Wege." Sie seien weiter freundschaftlich miteinander verbunden und arbeiteten weiter gern zusammen, so Oerding.

Keine Ehe: Darum war Johannes Oerding nicht mit Ina Müller verheiratet

Geheiratet hatten Ina Müller und Johannes Oerding nie. : "Eine Hochzeit ist aktuell nicht notwendig. Warum sollten wir etwas ändern, das gut läuft?" Auch Kinder hat das ehemalige Paar keine.

Sänger Johannes Oerding war für lange Zeit der Partner an Ina Müllers Seite. © imago/Breuel-Bild

Ina Müller und Johannes Oerding lebten nicht zusammen

Ina Müller und Johannes Oerding wohnten nicht zusammen. Im Gespräch mit "Gala" hat der Sänger im April 2021 über die Gründe gesprochen und erklärte: "Wenn wir unterwegs sind, gebe ich gerne den Ton an und sage dann: 'Wir müssen jetzt links, dann rechts.' Aber sie ist genauso. Sie sagt immer: 'Du bist Chef, ich bin auch Chef, ist halt doof, da müssen wir uns jetzt irgendwo in der Mitte treffen.' Aber es klappt seit elf Jahren sehr gut. Und das ist auch der Grund, warum wir nicht zusammenwohnen." Das Paar konnte so Konflikten aus dem Weg gehen. "Das ist reiner Selbstschutz, ich hänge an meinem Leben", sagte Johannes Oerding weiter.

Liebesleben: Hat Ina Müller nach der Trennung einen neuen Freund?

Ina Müller hält ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Eine neue Beziehung nach dem Liebes-Aus mit Johannes Oerding hat sie nicht. In einem Interview mit der Zeitschrift "TVklar" verriet sie im Januar 2026, dass sie ihren Single-Status sehr genießt: "Das Zusammenleben als Paar ist doch eine Aneinanderreihung aus Kompromissen. Ich wollte für mein Leben so viel Freiheit wie möglich. Ich will nicht ständig fragen: Wann gehen wir? Was gucken wir bei Netflix?" Für Müller steht fest, allein fühle sie sich ohne Partner nicht: "Ich habe Freunde, mit denen ich alt werde. Ich weiß, dass da nichts mehr zerbrechen wird."

Ina Müller im November 2025. © imago/STAR-MEDIA

Kein Mr. Right für Ina Müller

Gegenüber "TVklar" meinte Ina Müller in Bezug auf den perfekten Mann: "Den gibt es nicht, und das ist ja auch nicht schlimm. Ich hätte ja sonst auch nichts Lustiges mehr, über das ich singen könnte." Müller veröffentlichte als Sängerin bereits neun Platten, in denen sie vergangene Liebeserfahrungen verarbeitet. Im Song "Alte Kerle" aus dem Album "6.0" (2025) thematisiert sie Vorteile, die Männer ab 60 genießen. Gegenüber "TVklar" sagte sie hierzu: "Es gibt viele ältere [Herren, d. R.], die drehen das Rad noch mal 20 Jahre zurück: neue Frau, neues Baby. Ich habe mein Leben allerdings in Drittel aufgeteilt, und jetzt beginnt das letzte Drittel, von dem ich gar nicht weiß, wie lange es wohl dauert."

Ina Müller feierte im Juli 2025 ihren 60. Geburtstag. Ob sie sich doch noch auf eine neue Beziehung einlassen wird? Das zeigt die Zukunft.