In Venedig: Kardashian-Jenner-Schwestern ziehen die Blicke auf sich

In Venedig zogen die Kardashian-Jenner-Schwestern bei Jeff Bezos' Willkommensparty mit sehr unterschiedlichen Looks alle Blicke auf sich.

Kim und Khloé Kardashian und Kylie und Kendall Jenner (v.l.) in Venedig.

Mutter Kris Jenner (69) und ihre Töchter Kim Kardashian (44), Khloé Kardashian (40), Kylie Jenner (27) sowie Kendall Jenner (29) sind nach Italien gereist, um bei der Traumhochzeit von Amazon-Gründer Jeff Bezos (61) und Journalistin Lauren Sánchez (55) dabei zu sein. Bereits am Donnerstag, 26. Juni, war die Familie vor dem Hochzeitswochenende zur glamourösen Willkommensparty in Venedig geladen. Die fünf Frauen setzten dabei auf sehr unterschiedliche Looks.

Von Schlangenleder-Optik bis floraler Romantik

Kylie Jenner wählte ein verführerisches Spitzenkleid, das in Gold schimmerte, während Schwester Kendall auf floralen Sommerchic setzte. Sie trug ein weißes Neckholder-Kleid mit romantischen Blumenmustern in Rosa- und Grüntönen. Ihre Haare fielen ihr im Mittelscheitel locker über die Schultern. Kylie Jenner kombinierte zu ihrem Spitzenkleid noch eine schwarze Sonnenbrille und ließ ihr schwarzes Haar ebenfalls in natürlichen Wellen fallen.

Kim Kardashian setzte auf ein bodenlanges Kleid im Schlangenleder-Print, das ihre Kurven perfekt in Szene setzte. Dazu trug die Skims-Gründerin ihre Haare in voluminösen Wellen. Khloé entschied sich ebenfalls für ein gemustertes Kleid und kombinierte dazu eine dunkle Sonnenbrille und ein funkelndes Armband.

Kim und Khloé Kardashian sowie Kris Jenner und ihr Partner Corey Gamble (44), beide setzten auf elegante Looks in Schwarz, nutzten ein anderes Wassertaxi für ihre Fahrt zur Veranstaltung wie Kylie und Kendall Jenner.

Neben den Reality-TV-Stars befinden sich auch andere hochkarätige Persönlichkeiten unter den geladenen Hochzeitsgästen, die auch die Willkommensparty beehrten, darunter Orlando Bloom (48), Tom Brady (47), Usher (46) oder Oprah Winfrey (71). trafen die Gäste in einem Konvoi von etwa 30 Booten bei der Willkommensparty ein. Auf der Feier soll den Promis unter anderem neapolitanische Pizza gereicht worden sein.