In Venedig: Hitchcock-Star Kim Novak wird für Lebenswerk geehrt

"Vertigo"-Darstellerin Kim Novak wird bei den Filmfestspielen von Venedig geehrt. Sie erhält den Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk und ist "zutiefst gerührt".

Kim Novak (92) wird bei den 82. Internationalen Filmfestspielen von Venedig mit dem Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Das gaben die Veranstalter . Die US-Schauspielerin erklärte in einem Statement, dass sie "zutiefst gerührt" sei, den prestigeträchtigen Award von einem so angesehenen Filmfestival zu erhalten. "Zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben für mein Werk anerkannt zu werden, ist ein wahr gewordener Traum. Ich werde jeden Moment, den ich in Venedig verbringe, in Ehren halten. Er wird mein Herz mit Freude erfüllen."

"Eine Rebellin im Herzen Hollywoods"

Kim Novak wurde durch ihre Doppelrolle als Madeleine und Judy in Alfred Hitchcocks (1899-1980) Psychothriller "Vertigo - Aus dem Reich der Toten" (1958) bekannt. Zu ihren weiteren Filmen zählen "Meine Braut ist übersinnlich" (1958), "Mitten in der Nacht" (1959), "Noch Zimmer frei" (1962) oder "Küss mich, Dummkopf" (1964). Ab Ende der 60er Jahre stand sie nur noch unregelmäßig vor der Kamera, 1991 drehte sie ihren letzten Film.

Kim Novak, die als Model für den Film entdeckt wurde und später ihrer Leidenschaft als Malerin nachging, "war eine der beliebtesten Ikonen einer ganzen Ära des Hollywood-Films, von ihrem vielversprechenden Debüt Mitte der 1950er Jahre bis zu ihrem vorzeitigen und freiwilligen Exil aus dem goldenen Käfig von Los Angeles kurze Zeit später", erklärt Alberto Barbera (75), Direktor der Filmfestspiele von Venedig, in einem Statement.

Der Goldene Löwe für ihr Lebenswerk würdige einen "emanzipierten Star, eine Rebellin im Herzen Hollywoods, die die Träume von Filmliebhabern erleuchtete, bevor sie sich auf ihre Ranch in Oregon zurückzog, um sich der Malerei und ihren Pferden zu widmen", gab Barbera weiter an.

Im Zuge der Würdigung von Novak werde der Dokumentarfilm "Kim Novak's Vertigo" von Alexandre Philippe als Premiere gezeigt, "der in exklusiver Zusammenarbeit mit der Schauspielerin entstanden ist".

Die Filmfestspiele von Venedig werden vom 27. August bis 6. September 2025 stattfinden.