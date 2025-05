In Spielhalle: Kim Kardashian schmeißt Superhelden-Party für Sohn

Kim Kardashian hat ihrem jüngsten Sohn Psalm zum sechsten Geburtstag eine spektakuläre "Deadpool & Wolverine"-Party geschmissen. Fast die ganze Familie feierte in einer zum Marvel-Paradies umgestalteten Spielhalle.

Kim Kardashian (44) hat ihrem jüngsten Sohn Psalm zum sechsten Geburtstag eine aufwendige Party im "Deadpool & Wolverine"-Motto organisiert - und dafür eine ganze Spielhalle in ein Marvel-Paradies verwandeln lassen. der aufwendig dekorierten Location mit Arcade-Games und einem XXL-Kuchen, der jeden Superhelden-Fan in Staunen versetzen würde.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Superhelden-Traum wird wahr

Die Eventhalle war mit riesigen "Deadpool & Wolverine"-Postern und rot-goldenen Ballons getreu des Mottos hergerichtet. Auf den Fotos posiert Psalm strahlend in seinem rot-schwarzen "Deadpool"-Outfit - mal springt er auf einem Trampolin, mal spielt er mit den anderen Kindern Basketball oder tanzt gemeinsam mit seiner Schwester Chicago (7) die Choreografie zu *NSYNCs "Bye Bye Bye" aus dem Film.

Kim Kardashian selbst verzichtete zwar auf ein Superhelden-Kostüm und setzte stattdessen auf eine schwarze Cargohose mit schlichtem Top, war aber dennoch mitten im Geschehen. Sie ließ sich beim Basketballspielen an einem der Spielautomaten sowie auf einem Arcade-Motorrad gemeinsam mit Chicago fotografieren.

Neben Psalm und Chicago waren auch die älteren Geschwister North (11) und Saint (9) aus ihrer Ehe mit Rapper Kanye West (47) sowie weitere Familienmitglieder auf der Feier anwesend. Ein Gruppenfoto zeigt Kim Kardashian mit ihrer Mutter Kris Jenner (69), ihrer Schwester Khloé Kardashian (40) samt Tochter True (7) sowie ihrer Nichte Dream (9), der Tochter ihres Bruders Rob Kardashian (38).

Kritik für Deadpool-Begeisterung

Dass Psalm ein echter "Deadpool"-Fan ist, hatte seine Mutter bereits an seinem eigentlichen Geburtstag am 9. Mai verraten. "Happy 6th Birthday an den größten 'Deadpool & Wolverine'-Fan der Welt", schrieb die Unternehmerin , in denen ihr Sohn die "Bye Bye Bye"-Choreografie aus dem Film an verschiedenen Orten vortanzt. Das rief allerdings auch Kritiker auf den Plan - denn der Streifen hat in den USA ein R-Rating (ab 17 Jahren) wegen "wüster Gewalt und Sprache im gesamten Film, blutigen Stellen und sexuellen Anspielungen". In Deutschland ist er ab 16 Jahren freigegeben.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Für die Party ihres Sohnes ließ sich Kim Kardashian davon aber offenbar nicht beeindrucken. Für den Realitystar sind aufwendige Mottopartys längst Tradition. Erst im Februar verwandelte sie ihre Villa für den Geburtstag von Tochter Chicago in ein pastellrosa Cowgirl-Paradies mit Dancefloor, DJ-Bühne und eigener Western-Ranch.