In seinem Sommerurlaub: Papst Leo XIV. telefoniert mit Buzz Aldrin

Papst Leo XIV. bleibt in seiner sommerlichen Auszeit umtriebig: Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche feierte mit einer besonderen Begegnung den Jahrestag eines historischen Ereignisses.

Der in Chicago geborene Papst Leo XIV. (69) hat einen besonderen Videocall mit einem Landsmann geführt: Buzz Aldrin (95) war am anderen Ende der Leitung. Der ehemalige US-Astronaut betrat im Rahmen der Apollo-11-Mission als zweiter Mensch den Mond. Und dieses besondere Ereignis war auch der Grund für das virtuelle Treffen.

Das gab der Pontifex am vergangenen Sonntag bekannt. "Heute Abend, 56 Jahre nach der Mondlandung von Apollo 11, habe ich mit dem Astronauten Buzz Aldrin gesprochen", heißt es in dem Social-Media-Beitrag. Gemeinsam hätten sich die beiden an die "historische Leistung" erinnert, "ein Zeugnis menschlichen Einfallsreichtums, und wir dachten über das Geheimnis und die Größe der Schöpfung nach".

Buzz Aldrin blickte ebenfalls auf die Begegnung zurück, bei der offenbar auch Ehefrau Anca Faur (66) zugegen war. "Anca und ich waren dankbar und gerührt, heute den höchsten Segen von Seiner Heiligkeit Papst Leo XIV. zum 56. Jahrestag der Mondlandung von Apollo 11 zu erhalten", erklärte er in der X-Nachricht. "Was für eine Ehre! Wir haben für gute Gesundheit, langes Leben und Wohlstand für die ganze Menschheit gebetet."

Sommerferien nahe Rom

Das Gespräch führte Papst Leo XIV. von seiner Sommerresidenz in Castel Gandolfo aus. , besuchte er vor dem Treffen die vatikanische Sternwarte in Castel Gandolfo, wo er unter anderem durch eines der großen Teleskope einen Blick in den Sternenhimmel werfen konnte.

In Castel Gandolfo in der Nähe von Rom verbringt Papst Leo XIV., der am 8. Mai 2025 zum Nachfolger von Papst Franziskus (1936-2025) gewählt wurde, derzeit seine erste sommerliche Auszeit als Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Seit dem 6. Juli wohnt der Pontifex dort und wird bis kommenden Dienstag bleiben. Zunächst hieß es, dass der Papst nur bis 20. Juli dort verweilen wird. Der sommerliche Papst-Kalender blieb trotz des Rückzugs aus dem Vatikan nicht ohne Termine: In seiner bisherigen Auszeit hatte der 69-Jährige mehrere öffentliche Gottesdienste abgehalten und unter anderem den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (47) empfangen.