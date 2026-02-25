Frauenschwarm und Italo-Pop-Legende: Eros Ramazzotti (62) spielt am 25. Februar vor einer ausverkauften Olympiahalle in München: Wo sich der Sänger in München sonst noch blicken ließ – und welche bekannte Society-Lady sogar einen Kuss abgestaubt hat.

Na, wer lässt es sich denn da vor seinem großen Konzert in der Olympiahalle noch mal richtig gut gehen? Richtig: Schmusesänger-Legende und Frauenschwarm Eros Ramazzotti.

Hier lässt sich Eros Ramazzotti in München verwöhnen

Der 62-Jährige läuft am Dienstagabend unter anderem in Begleitung des Münchner Szene-Wirts Ugo Crocamo ("H’ugo’s", "Tambosi") in einer großen Gruppe zum Schlemmen in Münchens Promi-Hotspot Nummer eins ein: den Käfer an der Prinzregentenstraße. Dabei bleibt der prominente Gast nicht lange unerkannt: "'Se bastasse una canzone’ war meine Jugend", schwärmt Münchens Charity-Queen Saskia Greipl-Kostantinidis am Tag darauf vor der AZ.

Die Frau von Networker Stavros Kostantinidis sitzt am Dienstag zufällig mit Freunden in ihrem Stammlokal beim Abendessen, als Ugo Crocamo die Society-Lady über den ganzen Raum hinweg zu sich ruft – und sie kurzerhand dem Superstar am Tisch vorstellt.

Ein Küsschen für diese Münchnerin: Eros Ramazzotti und Charity-Queen Saskia Greipl-Kostantinidis (Mitte) mit "H'ugo's"-Wirt Ugo Crocamo (r.) und Natascha Svoboda Schulz. © privat

Eros auf Kuschelkurs: Sie ist die Glückliche!

Und der Ex-Mann von Moderatorin Michelle Hunziker (verheiratet von 1998 bis 2009) entpuppt sich als bestens aufgelegt und so gar nicht berührungsängstlich. Ganz im Gegenteil! Der Frauenschwarm aus Italien kuschelt Saskia Greipl-Kostantinidis innig und drückt der Münchnerin kurzerhand sogar ein paar Küsschen auf! "Jetzt wasch’ ich mich nicht mehr", schwärmt die Charity-Queen, die die Begegnung im Nachgang auch stolz auf ihrem Instagram-Account teilt.

Der Popsänger Eros Ramazzotti sitzt mit seiner Ex-Frau, der Co-Moderatorin Michelle Hunziker, am lachend in der ZDF-Show "Wetten, dass..?". Das Paar war von 1998 bis 2009 verheiratet und ist nach wie vor eng freundschaftlich verbunden. © Ronald Wittek (dpa)

Seinen (zweiten) großen Auftritt hatte der Italo-Pop-Sänger dann am Mittwochabend vor einer ausverkauften Olympiahalle im Rahmen seiner "Una Storia Importante"-Welttournee – nichts Neues für Ramazzotti: Das Konzert am Mittwoch ist bereits der 18. Auftritt, den der Sänger in der Isarmetropole hat.