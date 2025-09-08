In kleinem Ort: Giorgio Armani wird im privaten Kreis beigesetzt

Am Wochenende erwiesen Tausende Giorgio Armani in Mailand die letzte Ehre. Nun findet die Beisetzung des Designers statt, in einem kleinen Ort im privaten Kreis.

Der italienische Designer Giorgio Armani (1934-2025), der am Donnerstag im Alter von 91 Jahren verstorben ist, wird am Montag in einer privaten Zeremonie in Norditalien beigesetzt. Familie und enge Freunde des Modeschöpfers sollen anwesend sein. in Rivalta beerdigt, das in der Nähe seiner Geburtsstadt Piacenza liegt. In Rivalta soll sich auch das Grab seiner Mutter befinden. Dass die Beerdigung im privaten Kreis stattfinden wird, hatte sein Unternehmen bereits Ende vergangener Woche bekannt gegeben.

, die Beisetzung werde unter strengen Sicherheitsvorkehrungen stattfinden, Rivalta werde für einige Stunden abgeriegelt sein. "Nur wenige Vertraute, Freunde und engste Familienangehörige werden gemäß dem Wunsch des Modeschöpfers anwesend sein."

Tausende erweisen Armani in Mailand die letzte Ehre

Bereits vor der Beisetzung im kleinen Kreis haben sich aber Tausende von Menschen am Wochenende von Giorgio Armani verabschiedet. Darunter war unter anderem auch Donatella Versace (70). Mit dunkler Sonnenbrille, einem schwarzen Kostüm und einem Strauß weißer Blumen erschien sie am Hauptsitz seines Luxuslabels in Mailand. Dort wurde der Sarg des verstorbenen Designers bis Sonntag aufgebahrt. Viele weitere bekannte Persönlichkeiten, darunter Mailands Bürgermeister Giuseppe Sala (67), schlossen sich Donatella Versace an.

Die Armani-Gruppe hatte am 4. September den Tod ihres Gründers bekannt gemacht. Er sei im Alter von 91 Jahren friedlich im Kreise seiner Lieben verstorben, . "Il Signor Armani", wie ihn seine Mitarbeiter nannten, habe "bis in die letzten Tage unermüdlich gearbeitet" und sich "dem Unternehmen, den Kollektionen und verschiedenen und immer neuen Projekten im Sein und Werden" gewidmet.

Die Nachricht von Armanis Tod sorgte auch in den sozialen Medien für große Trauer. Dort würdigten Persönlichkeiten wie oder (57) den Modeschöpfer.