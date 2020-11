In Isolation: Motsi Mabuse kann nicht ins TV-Studio

Das Reisen in Corona-Zeiten ist schwierig: Motsi Mabuse verpasst nun einen TV-Auftritt in Großbritannien, weil sie nach Deutschland musste.

Die TV-Show "Strictly Come Dancing" muss auf die persönliche Anwesenheit von Motsi Mabuse (39) vorerst verzichten. Seit August 2019 sitzt die Tänzerin in der Jury für die britische -Ausgabe. Nun hat sie auf Instagram erklärt, dass sie sich in Selbstisolation begeben müsse und daher nicht vor Ort sein könne.

: "Hallo Leute, Anfang dieser Woche musste ich aus einem dringenden Grund nach Deutschland reisen. Ich werde natürlich den Richtlinien der britischen Regierung folgen und mich 14 Tage lang selbst isolieren." Weiter erklärte die Jurorin: "Ich werde von zu Hause aus zuschauen und sollte dank der Macht der Technologie in euren Wohnzimmern sein." Sehenswert für die Fans werde, dass sie Haare und Make-up selbst mache, verspricht sie. Motsi Mabuse, die seit 2011 bei "Let's Dance" in der Jury sitzt, lebt mit ihrem Mann Evgenij Voznyuk und der zweijährigen Tochter in Deutschland und pendelt zu ihren Auftritten nach England.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

Tanz-Paar wegen Corona ausgestiegen

: "Motsi wird an diesem Wochenende virtuell in der Show zu sehen sein." Ob sie im Studio ersetzt wird, ist noch nicht bekannt. Kurz zuvor hatte das Teilnehmer-Paar Nicola Adams und Katya Jones erklärt, dass sie aus der Show aussteigen müssen, weil Jones positiv auf das Coronavirus getestet wurde.