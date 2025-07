In "Happy Gilmore 2": Adam Sandler erinnert an verstorbenen Co-Star

Adam Sandler hat in seinen neuen Film "Happy Gilmore 2" eine Szene mit seinem verstorbenen Co-Star Cameron Boyce eingebaut. Die Fans feiern ihn dafür.

Adam Sandler (58) erinnert an seinen verstorbenen "Kindsköpfe"-Co-Star Cameron Boyce (1999-2019). Medienberichten zufolge gibt es eine Szene im neuen Netflix-Film "Happy Gilmore 2", die dem verstorbenen Schauspieler Tribut zollt. Aufmerksame Zuschauer haben demnach erkannt, dass die Disney-Channel-Serie "Jessie", in der Cameron Boyce von 2011 bis 2015 die Rolle des Luke Ross spielte, in einer Szene auf einem kleinen Fernseher in der Ecke läuft. Boyces Figur soll dabei auf dem Bildschirm zu sehen sein.

"Eine schöne Hommage"

Auch in den sozialen Medien sorgt die Erinnerung an Cameron Boyce auf dem Bildschirm für emotionale Kommentare. "Dass Adam Sandler Cameron Boyce in 'Happy Gilmore 2' mit einbezieht, schmerzt und heilt mein Herz zugleich", schreibt jemand . "Eine schöne Hommage an Cameron Boyce in 'Happy Gilmore 2'", meint ein anderer Zuschauer. "Wir alle vermissen dich." Ein weiterer Fan fügt hinzu: "Ich finde es toll, dass er ihn mit einbezogen hat!"

Cameron Boyce starb im Juli 2019 nach einem epileptischen Anfall. Er wurde nur 20 Jahre alt. Der junge Schauspieler und Adam Sandler spielten erstmals 2010 in Sandlers Komödie "Kindsköpfe" zusammen und standen 2013 in der Fortsetzung "Kindsköpfe 2" erneut gemeinsam vor der Kamera.

Nicht die erste Widmung für Cameron Boyce

"Happy Gilmore 2" ist nicht das erste Mal, dass Adam Sandler an seinen verstorbenen Co-Star erinnert. In "Hubie Halloween" aus dem Jahr 2020 gab es für Cameron Boyce im Abspann eine Widmung. "In liebevoller Erinnerung an Cameron Boyce", war dort zu lesen. "Viel zu früh von uns gegangen und einer der nettesten, coolsten, lustigsten und talentiertesten jungen Menschen, die wir kannten. Du lebst für immer in unseren Herzen weiter und wir vermissen dich jeden Tag", hieß es darin.