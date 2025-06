In Glasgow: Snoop Dogg plant Burger-Stand für Fußballfans

Von der Musikbühne ins Fußballstadion: US-Rapper Snoop Dogg plant eine außergewöhnliche Geschäftsidee. Der 53-Jährige will einen Burger-Shop am legendären Celtic Park in Glasgow eröffnen.

(jom/spot) | 09. Juni 2025 - 13:30 Uhr

Musiker Snoop Dogg ist ein großer Sportfan. © Jamie McCarthy/Peacock via ddp/Sipa USA

Der amerikanische Rap-Superstar Snoop Dogg (53) überrascht mit einem ungewöhnlichen Geschäftsvorhaben: Der Musiker aus Kalifornien möchte einen Burger-Stand im Celtic Park etablieren, der Heimstätte des schottischen Traditionsklubs Celtic Glasgow. "Stadion-Essen kann auch gut sein" "Ich würde wahnsinnig gerne einen Pop-up-Burger-Stand in ein Sportstadion bringen, um den Fans zu zeigen, dass Stadion-Essen richtig gut sein kann", erklärte der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Calvin Cordozar Broadus Jr. heißt, . Dabei hat er ganz konkrete Vorstellungen von seinem kulinarischen Konzept. Der 53-Jährige verrät bereits erste Details seiner Burger-Philosophie: "Das Geheimnis eines guten Burgers liegt in der Liebe bei der Zubereitung. Das Hackfleisch muss mit geheimen Gewürzen vermischt werden, dann kommt hochwertiger Käse dazu und etwas Speck mit Ahornsirup-Marinade." Und seine Idee kann an nur einem Ort umgesetzt werden: "Es muss der Celtic Park sein, wohin sonst sollte ich es bringen." Der Rapper und begeisterte Koch wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach im Trikot der "Bhoys" fotografiert und bezeichnete den Verein als "seine Jungs". Besonders fasziniert zeigt er sich von der einzigartigen Atmosphäre im Celtic Park und der Leidenschaft der schottischen Fans. "Wenn sich die Chance ergeben würde, in Celtic zu investieren, wäre ich verrückt, wenn ich nicht überlegen würde", . Besonders das Vereinsmaskottchen hat es ihm angetan: "Ihr Maskottchen ist ein Hund. Das könnte man sich nicht ausdenken. Snoop Dogg wird zu Hoopy the Hound." Snoop Dogg will für seinen Burger-Stand nicht nur als Investor auftreten, sondern plant laut der Zeitung, persönlich zu servieren. Auf die Frage, ob er seine Burger auch bei Celtic-Rivale Rangers anbieten würde, antwortete Snoop Dogg mit einem Lachen: "Nein, ich denke, das lassen wir mal lieber." Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de