In England: Steve Jobs' Tochter Eve hat geheiratet

Eve Jobs hat Ja gesagt: Die Tochter von Steve Jobs hat in England Springreiter Harry Charles geheiratet, auch Promis waren vor Ort.

Eve Jobs (27), Tochter von Steve Jobs (1955-2011), hat ihrem Partner Harry Charles (26) in England das Jawort gegeben. Das Paar heiratete britischen Medienberichten zufolge in einer Kirche in Great Tew in Oxfordshire. Bruce Springsteens (75) Tochter Jessica (33) war eine von Eves neun Brautjungfern, .

Elton John singt für die Gäste

Die Braut selbst kam demnach durch einen geheimen Eingang zur Trauung, um den Fotografen zu entgehen. Zu den Gästen gehörten laut der Zeitung der Schauspieler Callum Turner (35) sowie Kamala Harris (60), die ehemalige US-Vizepräsidentin. Sie soll seit mehr als 20 Jahren mit der Mutter der Braut, Laurene Powell Jobs (61), befreundet sein.

Der Empfang fand den Berichten zufolge in einem Hotel statt, wo Sir Elton John (78) für die Frischvermählten und ihre Gäste auftrat - angeblich für eine Gage von umgerechnet über eine Million Euro. Die geschätzten Kosten der Hochzeit beliefen sich insgesamt offenbar auf fast sechs Millionen Euro.

Für die Anwohner bedeutete das Event wohl einigen Trubel. : "Es ist eine Society-Hochzeit wie keine andere und sie stellt das ländliche Oxfordshire auf den Kopf." Weiter erklärte der Insider: "Das verschlafene Dorf, in dem sie stattfindet, fühlt sich an, als würde es zu einer No-Go-Zone werden, mit Geheimdienstmitarbeitern und Typen, die aussehen, als würden sie für das FBI arbeiten."

Das ist das Brautpaar

Eve Jobs studierte in Stanford, ist Springreiterin und Model sowie die jüngste Tochter von Steve Jobs, dem Mitbegründer von Apple, der 2011 an Krebs verstorben ist. Der britische Springreiter Harry Charles gewann bei den Olympischen Spielen in Paris im vergangenen Jahr eine Goldmedaille mit dem Team. Mit Eve Jobs soll er seit 2022 liiert sein. Die beiden verlobten sich im vergangenen September.