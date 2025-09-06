In einer Traumrobe: Schauspielerin Luna Wedler verzaubert in Venedig

Luna Wedler ist am Freitag in einer ausladenden Traumrobe über den roten Teppich in Venedig geschritten. Die Schauspielerin stellte unter anderem mit Léa Seydoux den Film "Silent Friend" vor.

Luna Wedler (25) hat am vergangenen Freitag die Blicke auf sich gezogen, als sie in einem ärmellosen Vokuhila-Dress mit langer Schleppe auf dem roten Teppich der "Stille Freundin"-Premiere (Originaltitel: "Silent Friend") in Venedig erschien. Zu der schwarzen Bustier-Robe kombinierte sie farblich passende, spitze Pumps und setzte mit einer goldenen Halskette und rotem Lippenstift Akzente. Ihre Haare trug sie im Sleek-Look zu einem Dutt.

Letzter Film im Programm

Wedler übernahm eine der Rollen im Film der ungarischen Regisseurin Ildikó Enyedi (69), die ebenfalls in Venedig anwesend war. Zu den weiteren Cast-Mitgliedern, die sich am Lido zeigten, gehörten Léa Seydoux (40) und Johannes Hegemann (geb. 1996). , hat "Silent Friend" als letzter Film des Festivalprogramms 2025 seine Weltpremiere gefeiert. Er spielt im Alten Botanischen Garten in der Universitätsstadt Marburg und erzählt von einem Ginkgobaum, der als "stiller Zeuge" die Veränderung dreier Menschenleben beobachtet.

Die in Zürich geborene Schauspielerin Luna Wedler ist derzeit ein gefragter Leinwandstar. Seit 4. September ist sie in der Romanverfilmung "22 Bahnen" neben Jannis Niewöhner (33) zu sehen. Sie spielt Studentin Tilda (Luna Wedler), die sich um ihre kleine Schwester Ida (Zoë Baier) und ihre Mutter (Laura Tonke) kümmert. Sie muss an der Supermarktkasse Geld verdienen und findet ihren Ausgleich im Schwimmbad, wo sie stets 22 Bahnen schwimmt. Und dann taucht Viktor (Jannis Niewöhner) im Schwimmbad auf, der große Bruder von Ivan, den Tilda fünf Jahre zuvor verloren hat.

Die 82. Internationalen Filmfestspiele von Venedig enden am 6. September. Am Abend wird der beste Film mit dem Goldenen Löwen geehrt.