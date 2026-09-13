In der ARD: Bei Annette Frier muss Esther Sedlaczek plötzlich zweimal hinschauen

In der großen "Maus-Show" sorgt Sängerin Beatrice Egli am Samstagabend für staunende Gesichter bei ihren Promi-Kollegen. Annette Frier verkündet dagegen ihren Abschied – mit einer ehrlichen Begründung.

20 Jahre "Die große Maus-Show": Zur Jubiläumsausgabe lud Moderatorin Esther Sedlaczek (40) sechs Promis ein, die für den guten Zweck gegeneinander spielten. Zu Gast waren Klaas Heufer-Umlauf (42), Axel Prahl (66), Annette Frier (52), Till Reiners (41), Beatrice Egli (38) und Wincent Weiss (33). Unter dem Motto "Kinder fragen, Erwachsene staunen" führte die Gastgeberin die Zuschauer am Samstagabend durch die rund dreistündige Show.

Annette Frier macht Schluss als Kapitänin

Unter anderem ging es um selbstfahrende Autos, Glühwürmchen und Achterbahnfahren. Für besondere Nostalgie sorgten zudem ehemalige "Könnerkinder", die 20 Jahre später noch einmal in die Sendung zurückkehrten, um ihr Talent zu präsentieren. Dazu gehörte auch Laetitia Hahn, die inzwischen als erfolgreiche Pianistin Karriere macht und auch schon mit Profi-Pianist Lang Lang spielte. Aber auch ein Abschied wurde bekannt.

Klaas verblüfft mit Donald-Duck-Niesen – Annette Frier mit Führerscheinfoto

Dazu verriet Esther Sedlaczek mit Blick in die Promirunde: "Es gibt hier einen, der niesen kann wie Donald Duck." Damit gemeint war Klaas Heufer-Umlauf, der sein ungewöhnliches Talent auch prompt vorführte. "Tatort"-Star Axel Prahl stieg direkt mit ein, was Sedlaczek sichtlich überraschte. "Axel, toll. Warte mal, du kannst das auch?", fragte sie verblüfft.

Moderatorin Esther Sedlaczek staunte nicht schlecht über das ein oder andere Talent ihrer Gäste © Screenshot ARD

Für Verblüffung sorgten außerdem die Führerscheinfotos der Prominenten, die die Redaktion passend zum Thema "Selbstfahrende Autos" einblendete. Besonders bei Annette Frier musste Esther Sedlaczek zweimal hinschauen.

Annette Frier bekam ihren Führerschein zum 18. Geburtstag. © Screenshot ARD

"Du hast dich ja wirklich null verändert", staunte die Moderatorin beim Blick auf das Foto. "Es war mein 18. Geburtstag", erinnerte sich die Komikerin und scherzte: "Ich fürchte, ich habe den Lappen aus Mitleid bekommen." Annette Friers Fahrlehrer habe sie damals ermahnt, "ruhiger zu werden".

Axel Prahl (l.) und Klaas Heufer-Umlauf präsentierten ihre Donald-Duck-Stimme © Screenshot ARD

Beatrice Egli sorgt mit Führerschein-Geschichte für Staunen

Ganz anders lief es bei Sängerin Beatrice Egli, die vor ihrer Fahrprüfung kaum Fahrstunden genommen hatte. "Du hast wie lange für deinen Führerschein gebraucht?", hakte Sedlaczek nach. "Eine Woche oder so", offenbarte Egli und erklärte: "Ich habe drei Brüder. Der eine hat keine Fahrstunde gemacht. Der andere auch nur so drei bis vier und ich war mit meinen 12 Stunden schon mega viel in der Familie…Auf dem Land macht man mit 14 Jahren schon die Traktor-Prüfung. Dadurch fährt man schon, dann kommt noch der Roller. Wir haben alles schon gefahren und wir haben schon auf dem Parkplatz ein bisschen geübt." Da staunten auch ihre Teamkollegen nicht schlecht.

Beim Thema "Kirmes" fiel Annette Frier auf, dass sie eine große Leidenschaft mit Till Reiners teilt: das sogenannte "Kirmes-Pferderennen". Dabei müssen Bälle mit Schwung nach oben geworfen oder gerollt werden, um sie in den vorgesehenen Löchern zu versenken und so das eigene Pferd voranzubringen. Frier nahm es dabei wohl nicht ganz so genau mit den Regeln. "Ich war illegal, weil ich drei Bälle hatte. Das hat aber keiner gemerkt", offenbarte sie grinsend.

Wincent Weiss und Beatrice Egli: Beim Vocal-Coach gehen Meinungen auseinander

Im Halbfinale konnte sich ihr Team die ersten 10.000 Euro für den guten Zweck sichern. Kurz vor dem Finale teilten Wincent Weiss und Beatrice Egli dann noch ihre – doch recht unterschiedlichen – Erfahrungen mit Vocal-Coaches. "Der war auf meinem Konzert und ist dann auch wieder gegangen", verriet Wincent. "Weil man es nicht besser machen kann?", fragte Esther. Doch der Sänger verneinte. "Es war der absolute Horror. Dieses Rumgeschreie und so", erinnerte er sich an die Meinung des Coaches über ihn.

Beatrice Egli und Wincent Weiss sprachen in der Show über Vocal-Coaches

Beatrice Egli schätzt dagegen die Zusammenarbeit mit ihrem Vocal-Coach und sprach darüber, wie hart ihr Alltag als Sängerin wirklich ist: "Das Singen an sich ist nicht das Problem, aber diese zweieinhalb Stunden, fünf Tage die Woche – das ist Ausdauer für die Stimmbänder. Das ist Muskeltraining, da trainiere ich schon", betonte sie und präsentierte im Anschluss daran ihren neuen Song "Alibi".

Beatrice Egli und Wincent Weiss sprachen in der Show unter anderem über ihre Erfahrungen mit Vocalcoaches © Screenshot ARD

Am Ende gab es für die Sängerin dann noch mehr Grund zur Freude: Gemeinsam mit ihren Teamkollegen konnte sie das Finale für sich entscheiden. Damit sicherte sich das Team insgesamt 15.000 Euro für den guten Zweck.

Ehrliches TV-Geständnis und Rückzug von Annette Frier: "Ein bisschen viel auf den Teller geladen"

Die TV-Zuschauer mussten aber auch Abschied nehmen. Schauspielerin Annette Frier hört nach sechs Einsätzen als Team-Kapitänin von der "Maus-Show" auf.

Emotionaler Abschied mit Blumen: Annette Frier ist zum letzten Mal Teamkapitänin von Team Maus. Wincent Weiss ist und bleibt auch weiterhin Teamkapitän von Team Elefant. © WDR/Ben Knabe

Frier begründete ihren Rückzug damit, dass sie sich im vergangenen Jahr "ein bisschen viel auf den Teller geladen" habe. Ganz verschwinden will die 52-Jährige nicht und kann sich weitere Gastauftritte in der ARD-Show vorstellen. Ihren Platz übernimmt künftig Christoph Maria Herbst.