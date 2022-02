In den Nachbarn: Annika Ernst hat sich im Lockdown verliebt

Der Lockdown vor einem Jahr hatte für TV-Star Annika Ernst auch eine schöne Seite: Die Schauspielerin hat sich neu verliebt.

"Der Bergdoktor"-Star Annika Ernst (39) hat sich im Lockdown vor einem Jahr neu verliebt - in ihren Nachbarn. Das : "Wir haben fünf Minuten zwischen Fahrstuhl und Haustür geplaudert und dann ausgemacht, dass wir uns mal in Ruhe unterhalten wollen. Wir haben Nummern getauscht und uns zum Wein getroffen", erinnert sich die 39-Jährige, die in Berlin lebt, an das Treffen.

Das aus diesem Treffen mehr wird, hat sie offenbar gleich gespürt: "Nach dem Abend habe ich meiner besten Freundin gesagt, dass ich mich in den Mann aus der zweiten Etage verliebt habe." Gekannt habe sie den neuen Mann an ihrer Seite schon länger: "Er ist lustigerweise damals genau am selben Tag in das große Wohnhaus eingezogen wie ich mit meinem Ex-Freund." Beide haben ein Kind aus einer früheren Beziehung, gerade waren sie sechs Wochen gemeinsam im Urlaub in Südafrika.

Seit 2021 bei "Der Bergdoktor"

Annika Ernst ist seit 2021 an der Seite von Hans Sigl (52) in der ZDF-Serie "Der Bergdoktor" zu sehen. Bekannt ist sie außerdem aus den Serien "Beck is back!", "Herzensbrecher - Vater von vier Söhnen", "In aller Freundschaft" und "Einstein".