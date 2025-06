In Bermuda-Shorts: Königin Mary stilsicher in Kopenhagen

Königin Mary von Dänemark zieht beim Global Fashion Summit in Kopenhagen wieder alle Blicke auf sich. Mit eleganten grauen Bermuda-Shorts und passendem Blazer setzt sie modische Akzente.

Modischer Hingucker in der dänischen Hauptstadt: Königin Mary von Dänemark (53) beweist beim Global Fashion Summit in Kopenhagen einmal mehr ihr Gespür für zeitgemäße Eleganz. Für ihren Besuch der Veranstaltung in der DR Concert Hall entschied sie sich für ein graues Ensemble, das durchaus als gewagt für eine Königin bezeichnet werden kann.

Die gebürtige Australierin trug eine lässige, aber sehr elegante knielange Bermuda-Shorts aus grauem Leinenstoff. Der dazu passende langärmelige Blazer mit schräger Knopfleiste wurde an der Taille von einem orange-weiß gemusterten Gürtel betont. Mary komplettierte den Look mit braunen Wildleder-High-Heels und dezentem Schmuck. Ihre brünetten Haare fielen in sanften Wellen über ihre Schultern.

Interessierter Besuch der Messe

So wurde die Königin von Federica Marchionni, der Geschäftsführerin der Global Fashion Agenda, sowie Stabschefin Alice Roberta Taylor empfangen und posierte mit den beiden Frauen auf dem roten Teppich. Anschließend ließ sie sich durch die Veranstaltungsräume führen und zeigte sich äußerst interessiert an den verschiedenen Ständen der Messe.

Der dreitägige Global Fashion Summit widmet sich der Förderung der Zusammenarbeit in der Modeindustrie im Bereich Nachhaltigkeit und feiert Kopenhagen als Stadt des minimalistischen Designs und der trendigen Straßenmode. Mary ist seit 2009 Schirmherrin der Global Fashion Agenda, die den Mode-Gipfel veranstaltet. Ihr Interesse an nachhaltiger Mode spiegelt sich auch in ihrer eigenen Garderobe wider: Oftmals kombiniert sie bei öffentlichen Auftritten bereits getragene Stücke neu.

Farbenfroher am Vortag

Schon am Vortag sorgte Königin Mary mit ihrem Outfit für Aufsehen - allerdings eher wegen der Farbe. Beim Empfang der EU-Delegation auf Schloss Amalienborg stach sie in ihrem leuchtend fuchsiafarbenen Kleid neben ihrem Mann König Frederik (57) im grauen Anzug und den ebenfalls eher schlichteren Looks der Abgeordneten deutlich hervor. Bilder von dem Event postete

