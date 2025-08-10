Im "ZDF-Fernsehgarten": Nelson Müller geht ungeplant baden

Nelson Müller wird bei seinem Besuch im "ZDF-Fernsehgarten" nass: Der TV-Koch fiel beim Kanupolo-Versuch in den Show-Pool. Mit schwerer Rettungsweste war auch das Herauskommen alles andere als elegant.

Andrea Kiewel (60) ist bekannt dafür, dass sie in jeder "ZDF-Fernsehgarten"-Saison mindestens einmal unfreiwillig in den Pool am Lerchenberg fällt. Am Sonntag war jedoch ihr Gast an der Reihe: TV-Koch Nelson Müller (46) erlebte eine ungeplante Abkühlung.

Bei sonnigem Wetter hatte die Moderatorin für ihre Show eine Kanupolo-Einlage geplant. Bei diesem Mannschaftssport treten zwei Teams in Kanus gegeneinander an. Auch Müller wagte sich in das Bötchen - während des Wettkampfs verlor er aber das Gleichgewicht und kippte mitsamt seinem Kanu und dem Paddel kopfüber ins Wasser.

Andrea Kiewel bleibt trocken

"Das war eigentlich für mich vorgesehen", kommentierte "Kiwi" die unfreiwillige Dusche ihres Gastes. Während sie trocken am Beckenrand stehen blieb, hatte Müller alle Hände voll zu tun, sich mühsam aus dem Wasser zu kämpfen. Die schwere Rettungsweste, die eigentlich für Sicherheit sorgen sollte, erwies sich dabei als große Herausforderung.

Doch der nassgewordene Starkoch bewies Professionalität: Nachdem er sich ins Trockene gebracht hatte, führte Andrea Kiewel souverän zum nächsten Programmpunkt über. Für Müller war der Arbeitstag nämlich noch längst nicht beendet. Unter seiner fachkundigen Anleitung kämpften zwei Kandidaten um die begehrte Teilnahme an der ZDF-Show "Küchenschlacht XXL", die am 3. September ausgestrahlt wird. Neben ihm waren unter anderem noch Semino Rossi und Patrick Lindner in der Show zu sehen.

Die diesjährige "Fernsehgarten"-Saison geht noch bis zum 28. September. Am vergangenen Sonntag war die Show planmäßig ausgefallen, in der Vorwoche hatte das Gelände während der Sendung wegen eines Gewitters evakuiert werden müssen.