Im weißen Mini-Bikini: Salma Hayek schwingt ihre Kurven

Schauspielerin Salma Hayek ziert das erste Bikini-Cover der "Sports Illustrated México". Auf Instagram feiert die 58-Jährige tanzend im knappen Bikini.

Salma Hayek (58) sorgt einmal mehr mit einem Instagram-Post für Aufsehen und Begeisterung. Die Schauspielerin mit ihren knapp 30 Millionen Followerinnen und Followern, in dem sie selbstbewusst im weißen Mini-Bikini tanzt. Die 58-Jährige feiert damit das Erscheinen ihres neuen Covers für die "Sports Illustrated México Swimsuit Edition 2025" - ihr zweites Cover für das Kultmagazin in diesem Jahr, nachdem sie im Frühjahr das Cover der US-Version geziert hatte.

Salma Hayek tanzt im weißen Bikini

In dem Video, das Hayek mit dem Hashtag "#VivaMexico" postete, tanzt die Schauspielerin auf einem Rooftop mit Blick auf eine Bergkulisse zu Bad Bunnys Song "Baile INoLVIDABLE". Zunächst spielt sie neckisch mit den Bändern ihres Bikiniunterteils, bevor sie ihre Hüften schwingt. Selbst beim Einstellen des Bikinioberteils bleibt sie im Rhythmus. Goldene Körperketten setzen dabei schimmernde Akzente auf ihrer gebräunten Haut, ihre schwarzen Haare trägt die 58-Jährige offen und wellig.

Der Clip endet mit Szenen vom offiziellen Fotoshooting für das Magazin, das Hayek auf ihrem "Sports Illustrated"-Cover zeigt. "Mein Cover der 'Sports Illustrated México' mit einer Spezialedition ist jetzt in Mexiko verfügbar", schreibt Hayek dazu auf Englisch und Spanisch.

"Sports Illustrated México" , auf dem Hayek in einem Häkel-Bikini vor einer Felswand am Strand zu sehen ist, vor rund einer Woche. Dazu schrieb das Magazin, das Cover zelebriere "die Stärke und den Stolz, mexikanisch zu sein". Es ist die erste Ausgabe der mexikanischen Version der Zeitschrift.

Salma Hayek wuchs in Mexiko auf

Salma Hayek wurde 1966 als Tochter eines Libanesen und einer Mexikanerin in der Stadt Coatzacoalcos im Süden Mexikos geboren und wuchs dort bis zum zwölften Lebensjahr auf. Anschließend besuchte sie ein katholisches Internat im US-Bundesstaat Louisiana und lebte bis zum Alter von 17 Jahren mit ihrer Tante in Texas. Nach dem Schulabschluss studierte sie in Mexiko-Stadt Internationale Beziehungen und Schauspiel.

Nach dem nationalen Durchbruch durch eine mexikanische Telenovela, siedelte Hayek 1991 nach Los Angeles über, um in Hollywood Karriere zu machen - mit Erfolg. Seit 2009 ist die Schauspielerin mit dem französischen Milliardär François-Henri Pinault (63) verheiratet, mit dem sie eine Tochter hat.