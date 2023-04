Im Stil von Britney Spears: Vanessa Mai veräppelt Grand-Prix-Hit von Nicole

Die Schlagersängerin performte in der "Carolin Kebekus Show" den ESC-Hit "Ein bisschen Frieden" und wechselte dabei kurzerhand das Genre.

In der aktuellen Folge der "Carolin Kebekus Show" ging es musikalisch zur Sache. In dem Spiel "Ein Hit im Kornfeld" interpretierten Carolin Kebekus und Vanessa Mai klassische Schlagertitel auf eine ungewohnte Weise. Der bekannte Text sollte jeweils in einem anderen Genre gesungen werden.

"Ein bisschen Frieden" mal ganz anders

Mai sang den Titel "Ein bisschen Frieden" von Nicole gekonnt im Stil von Pop-Ikone Britney Spears. Einen Ausschnitt aus der Sendung teilte sie mit ihren Fans in einem Beitrag bei

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Kebekus "Du hast mich tausend Mal belogen" in Rammstein-Manier und Mai "Marmor, Stein und Eisen bricht" als Reggae-Song. Zum Abschluss sangen beide gemeinsam eine Hip-Hop Version des Lieds "Schön ist es auf der Welt zu sein".