Im Pool ertrunken: Rugby-Star Jannie du Plessis trauert um sein Baby

Der südafrikanische Rugby-Star Jannie du Plessis und seine Familie trauern um ihr jüngstes Mitglied. Der erst zehn Monate alte Sohn ist der Polizei zufolge im Pool ertrunken.

Die gesamte Rugby-Welt trauert mit einem ihrer größten Stars. Jannie du Plessis (39), der südafrikanische Weltmeister von 2007, hat in einer schrecklichen Tragödie seinen erst zehn Monate alten Sohn verloren. Das Baby sei einem Polizeisprecher zufolge, , in einem unbeaufsichtigten Moment in den Pool der Familie gefallen und ertrunken.

Kind von Jannie du Plessis stürzt in Pool

Der Unfall trug sich demnach während der Feier anlässlich des 39. Geburtstags der Rugby-Legende zu. Erst am vergangenen Sonntag (14. November) sei das Kind getauft worden. Ziel der Ermittlungen der Polizei sei derzeit, den genauen Hergang zu rekonstruieren, der zu dem Schicksalsschlag führte.

Die Polizei mahnt

Aus dem Statement des Beamten wird weiter zitiert: "Die Polizei richtet an Eltern oder Erziehungsberechtigte von jungen Kindern den dringenden Appell, größere Vorsicht an den Tag zu legen, wenn sie in der Nähe von Gefahrenquellen spielen." Es sei von großer Wichtigkeit, Schwimmbecken abzusichern, wenn sie gerade nicht benutzt werden, heißt es weiter.

Jannie du Plessis und seine Frau Ronel haben zwei weitere Kinder, die Töchter Rosalie und Hele. Weggefährten des Sportlers rufen in den sozialen Netzwerken dazu auf, für die Hinterbliebenen zu beten.