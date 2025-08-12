Im Podcast von Travis Kelce: Taylor Swift kündigt zwölftes Album an

In einem Teaser für den Podcast "New Heights" der Kelce-Brüder hat Taylor Swift ihr zwölftes Studioalbum "The Life of a Showgirl" angekündigt. Der Superstar überraschte mit seinem Gastauftritt bei Freund Travis Kelce. Ein Vorgeschmack auf die Folge zeigt bereits süße Flirt-Momente zwischen dem Paar.

Pop-Superstar Taylor Swift (35) hat für eine große Überraschung gesorgt. für den beliebten Podcast "New Heights" der Football-Brüder Travis (35) und Jason Kelce (37) verkündete die Sängerin die Veröffentlichung ihres zwölften Studioalbums mit dem Titel "The Life of a Showgirl". Das neue Werk markiert ihre erste neue Albumveröffentlichung seit "The Tortured Poets Department" im April 2024.

ließ nur eine anonyme Silhouette erkennen, bevor die Identität des "sehr besonderen Gastes" preisgegeben wurde. Swift präsentierte das Album-Cover während ihrer Podcast-Teilnahme und gab bekannt, dass Vorbestellungen bereits über ihre offizielle Website möglich sind. Der Post zum zwölften Album wurde dafür bewusst um 12:12 Uhr (Ortszeit) am 12. des Monats veröffentlicht.

Süßer Flirt-Moment im ersten Vorgeschmack

Der Auftritt bei "New Heights" war geschickt gewählt. Der Podcast der Kelce-Brüder erfreut sich großer Beliebtheit, besonders seit Travis Kelce eine Beziehung mit Swift führt. Die Ankündigung wurde perfekt inszeniert: Das Instagram-Video zeigt Swift mit Kopfhörern im Podcast-Studio, während sie einen Koffer öffnet und dann das noch verschwommene Album-Cover präsentiert.

Taylor Swift gibt damit ihr Debüt im Podcast ihres Freundes. auf die Episode, die am Mittwoch veröffentlicht werden soll, ließ die Herzen der Fans höher schlagen. Swift erklärt dabei ihrem Freund, dass das Blau seines Pullovers eine schöne Farbe an ihm sei. Kelces charmante Antwort: "Ja, ich weiß. Es ist die Farbe deiner Augen, Süße, deshalb harmonieren wir so gut miteinander."

Die Beziehung zwischen der Musikerin und dem Sportler zeichnet sich durch gegenseitige Unterstützung aus. Während der NFL-Saison 2023-2024 war Swift regelmäßig bei den Heimspielen der Kansas City Chiefs zu sehen und feuerte ihren Freund in der VIP-Loge an. Im Gegenzug besuchte Travis mehrere Konzerte von Swifts rekordverdächtiger "Eras Tour" rund um den Globus. Bei einem Auftritt in London überraschte er sogar die Fans, als er für einen kleinen Auftritt auf die Bühne kam.