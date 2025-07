Im Krankenhaus: Richard Dreyfuss verpasst "Weißer Hai"-Event

"Ich habe große Schmerzen": Richard Dreyfuss meldet sich aus dem Krankenhaus. Der letzte überlebende Hauptdarsteller von "Der weiße Hai" verpasst ein Fan-Event zum 50. Jubiläum des Kultschockers von Steven Spielberg.

Richard Dreyfuss (77) verpasste ein Fanevent zum 50. Jubiläum von "Der weiße Hai" (1975). Der Schauspieler war am Wochenende eigentlich zur Messe SharkCon in Florida eingeladen. Die von der Zeitschrift "National Geographic" organisierte Veranstaltung stand dieses Jahr im Zeichen des runden Geburtstags von Steven Spielbergs (78) Kultschocker.

Richard Dreyfuss sagte in einer Videobotschaft ab. Der offizielle Account der SharkCon . Der Oscarpreisträger liegt in einem Krankenbett, unter einer Decke mit einem Aufdruck, der die Aufschrift "Jaws 50" trägt. Der Originaltitel von "Der weiße Hai" lautet "Jaws".

An viraler Bronchitis erkrankt

Dreyfuss wirkt in dem Video erschöpft, sein Gesicht sieht wächsern aus. Dennoch spricht er lebhaft und humorvoll in die Kamera. "Es tut mir sehr, sehr leid, euch mitteilen zu müssen, dass bei mir eine virale ... virale ... Was ist es?", beginnt er. Seine Frau Svetlana Erokhin wirft aus dem Hintergrund die Diagnose "Bronchitis" in den Raum.

"Meine Ärzte haben mir gesagt, dass ich nicht fliegen kann", fährt Dreyfuss fort. Und verrät, dass er fünf Stunden hätte fliegen müssen, um zur SharkCon zu kommen. Er wolle niemanden infizieren und wolle nicht noch kranker werden, sagt er.

"Ich habe große Schmerzen"

"Ich fühle mich schrecklich, weil ich nicht kommen kann, aber ich würde mich noch schlechter fühlen, euch dieser offenbar sehr ansteckenden Krankheit auszusetzen", so der Altstar.

Dreyfuss verspricht, zu einem späteren Zeitpunkt vorbeischauen zu wollen. Dann ruft er die Fans mit leichtem Augenzwinkern dazu auf, ihn "sehr zu bedauern". Denn: "Ich habe große Schmerzen und das muss an erster Stelle stehen, meine Gesundheit."

Richard Dreyfuss sollte bei der Sharkcon eigentlich für Fotos bereitstehen. Die Besucher hätten sich mit ihm und Co-Stars aus "Der weiße Hai" ablichten können. Der Darsteller sollte zudem mit Bruce, dem im Film verwendeten Hai-Modell posieren.

Richard Dreyfuss: Letzter lebender Hauptdarsteller von "Der weiße Hai"

Nach seinem Durchbruch in "American Graffiti" 1973 wurde Richard Dreyfuss in der Rolle des Meeresbiologen

Matt Hooper in "Der weiße Hai" endgültig zum Star. 1978 gewann der mit "Der Untermieter" als damals jüngste Schauspieler den Oscar als bester Hauptdarsteller. Ab der Mitte der 1990er-Jahre wurde es ruhiger um ihn. Zuletzt fiel er mit kontroversen Aussagen auf. Bei einer Vorführung von "Der weiße Hai" im Mai 2024 hielt er eine Rede, in der er unter anderem gegen Transsexualität wetterte. Viele Zuschauer sollen damals aus Protest den Saal verlassen haben.

Richard Dreyfuss ist der einzige noch lebende Hauptdarsteller von "Der weiße Hai". Robert Shaw, der den knorrigen Captain Quint verkörperte, starb bereits 1978 mit 51 Jahren. Roy Scheider, der den wasserscheuen Sheriff Brody spielte, starb 2008 mit 75 Jahren.