Im Gucci-Minikleid: Emma Watson zeigt in Venedig viel Bein

Am letzten Tag der Filmfestspiele von Venedig sorgt sie für den Promifaktor: Emma Watson hat sich am Lido gezeigt und glänzte in einem Gucci-Minikleid.

Die Filmfestspiele von Venedig neigen sich dem Ende zu. Für ein Highlight auf der Gästeliste am letzten Tag sorgte die britische Schauspielerin Emma Watson (35). Bei ihrer Ankunft am Hotel Excelsior strahlte der "Harry Potter"-Star am Samstag in die Kameras und glänzte in einer Gucci-Minirobe.

Minidress mit Details

Das ärmellose, beigefarbene Kleid mit Rundhalsausschnitt versprühte klassische Eleganz, auffällige Ledertaschen in Braun auf Hüfthöhe sorgten für eine lässigere Note. Zu dem Minidress kombinierte Watson die farblich passenden Slingback-Pumps Gucci Signoria, eine dunkle Sonnenbrille schützte ihre Augen vor der italienischen Sonne. Ihre Haare, die Watson offenbar neuerdings in Honigblond trägt, ließ die Schauspielerin offen und dezente Ohrhänger rundeten den Look ab.

Die 82. Internationalen Filmfestspiele von Venedig finden noch bis 6. September 2025 am Lido von Venedig in Italien statt. Zum großen Finale am Samstagabend wird der Hauptpreis, der Goldene Löwe, vergeben. 21 Filme gehen ins Rennen um den renommierten Preis.