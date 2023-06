"I'm f***ed": Darum musste Robbie Williams sein Konzert in Holland unterbrechen

Der britische Popstar Robbie Williams (49) kämpft sich am Wochenende nur mit Mühe durch sein Konzert beim holländischen Pinkpop-Festival. Ist der Sänger krank?

Robbie Williams auf der Bühne am zweiten Tag des Pinkpop-Festivals in Holland.

München/Landgraaf - "I'm f***ed" sagt Robbie Williams (49) außer Atem nach nur drei Liedern, auf der Bühne des Pinkpop-Festivals in Holland am Samstagabend. Und grinst dabei schelmisch ins Publikum, wie man es von dem ehemaligen Boygroup-Star kennt.

Trotzdem bittet er aber die Band, kurz zu pausieren, bevor es mit dem vierten Lied weiter geht.

Robbie Williams krank? "Es ist Long Covid, nicht mein Alter"

So schreibt es das niederländische Newsportal "AD" (Algemeen Dagblatt) am Sonntag nach dem Konzert. "Es ist Long Covid, nicht mein Alter", fügte Williams noch an – bevor es mit dem Konzert dann aber doch weiter ging.

Wie "AD" weiter berichtet, habe Williams bei dem Konzert aber kaum ein Lied komplett gesungen. Er habe die Refrains komplett seinen Background-Sängerinnen überlassen und auch kaum eine Strophe ganz gesungen.

Robbie Williams: Long Covid oder schlechter Scherz?

Ob der britische Megastar aber wirklich Long Covid hat, also Langzeitfolgen von einer Ansteckung mit dem Coronavirus, ist nicht klar. Bereits im Februar hatte Williams bei einem Konzert in Berlin dasselbe gesagt und danach weiter gesungen. Offiziell öffentlich bestätigt hat er eine Corona-Erkrankung nicht.

Aktuell ist Robbie Williams mit seiner 25-Jahre-Jubiläums-Tour "XXV" weltweit unterwegs.