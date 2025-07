Im Boho-Look: Naomi Campbell zeigt sich auf Ibiza in Topform

Naomi Campbell hat sich auf Ibiza eine Auszeit am Strand gegönnt. In einem lässigen Boho-Look zeigt sich das 55-jährige Supermodel dabei in beeindruckender Form.

Naomi Campbell (55) wurde am Donnerstag an einem Strand der spanischen Baleareninsel Ibiza gesichtet. Die Supermodel-Ikone wählte für ihren Beach Day einen stylischen Sommer-Look. Die 55-Jährige trug einen weißen Bikini und kombinierte dazu ein langes weißes Leinenhemd.

Zudem entschied sie sich für einen Leinenminirock in Beige und Weiß mit einem bunt verzierten Gürtel und Quasten. Ein weißer Strohhut, eine kleine weiße Handtasche, eine dunkle Statement-Sonnenbrille und graue Flip-Flops komplettierten den strandtauglichen Look. Ihre offenen Haare fielen der 55-Jährigen in lässigen Beach Waves über die Schultern. , schlenderte Campbell telefonierend über den Sand, bevor sie zum Wasser hinunterging und in ein Boot stieg.

Besondere Zusammenarbeit

Zuletzt sorgte Campbell mit einem Auftritt in einem Musikvideo für Aufsehen: steht sie Popstar Miley Cyrus (32) zur Seite.

Beide sind in dem Video in knappen schwarzen Bodys, Netzstrumpfhosen und High Heels gekleidet. Die Model-Ikone liefert nicht nur optisch ab, sondern steuerte auch einige Spoken-Word-Zeilen bei. Der Song ist Teil von Cyrus' aktuellem Album "Something Beautiful", das im Mai erschien. "Ich bin so stolz, Teil dieses kraftvollen Moments mit dir zu sein, Miley", kommentierte Campbell auf YouTube. "Deine Vision, deine Stimme, dein Herz - es scheint alles durch. Danke, dass du mich in dieses Projekt einbezogen hast."