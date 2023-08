Im Babyglück: Tennis-Legende Serena Williams ist erneut Mutter

Nachwuchs bei Serena Williams: Der ehemalige Tennis-Profi ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Die Geburt von Töchterchen Adira River gab Williams auf TikTok bekannt.

US-Tennis-Legende Serena Williams (41) ist wieder Mutter geworden. Sie und ihr Ehemann, der Tech-Unternehmer Alexis Ohanian (40), begrüßten mit der kleinen Adira River Ohanian eine weitere Tochter in ihrer Familie. "Ich bin dankbar zu berichten, dass in unserem Haus Liebe herrscht: ein glückliches und gesundes neugeborenes Mädchen und eine glückliche und gesunde Mama", zu einer Reihe von Bildern des neugeborenen Babys und der stolzen Mutter.

Serena Williams gibt Geburt per TikTok-Video bekannt

Kurz zuvor hatte die Ex-Tennisspielerin die Geburt ihrer kleinen Tochter . In dem einminütigen Clip sitzt Williams gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihrer erstgeborenen Tochter Olympia (5) an einem Tisch. Dann steht die 23-malige Grand-Slam-Siegerin auf, und kehrt mit Tochter Adira River auf dem Arm zurück. Ehemann Ohanian und Olympia begutachten das Neugeborene, bevor das süße Video mit einigen Schnappschüssen der Familie endet.

Gender Reveal per Drohnen

Serena Williams hatte ihre Schwangerschaft kurz vor der diesjährigen Met Gala auf Instagram verkündet. Auf dem Fashion-Event in New York war ihr Babybauch dann deutlich sichtbar. Anfang dieses Monats sorgten Ohanian und Williams mit einer aufwendigen Gender Reveal Party für Aufsehen. Das Geschlecht des Nachwuchses wurde hier auf spektakuläre Art von mit LED-Lichtern ausgestatteten Drohnen enthüllt, die den Satz "Es ist ein Mädchen" in den Himmel schrieben. Williams hatte sich ein weiteres Mädchen gewünscht.

Alexis Ohanian und Serena Williams sind seit 2017 verheiratet. Die 41-Jährige hatte ihre aktive Tennis-Karriere im vergangenen Jahr beendet. Ohanian ist Mitgründer des Online-Messageboards Reddit. Nach eigener Aussage interessierte er sich nicht sonderlich für den Tennis-Sport, bevor er seine zukünftige Ehefrau kennenlernte.