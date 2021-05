"Ich musste weinen": Claudelle Deckert ist wieder verlobt

Claudelle Deckert trennte sich im Mai 2020 von ihrem Ex-Mann. Nun ist die "Unter uns"-Schauspielerin wieder verlobt. Peter Olsson hielt um ihre Hand an.

Erfreuliche Nachrichten von Claudelle Deckert (47): Der "Unter uns"-Star ist wieder verlobt. Das gab die Schauspielerin nun . Demnach hat ihr Freund, Peter Olsson (59), am 21. Mai auf Mallorca um die Hand der Schauspielerin angehalten. "Ich musste weinen", erzählt die Blondine von dem besonderen Moment.

Dass Olsson der Richtige ist, scheint Deckert schon länger gewusst zu haben. "Ich brauch ihn nicht, ich will ihn", stellt sie unmissverständlich klar. Er sei wie "bestellt" in ihr Leben gekommen, nachdem Deckert einen Brief über ihren Traummann ans Universum geschrieben hatte.

Im Juli 2020 gingen die beiden mit ihrer Beziehung an die Öffentlichkeit. Lockeren Kontakt hatten sie jedoch schon seit 2013. Als Olsson im April 2020 an Corona erkrankte und ins Krankenhaus kam, wurde der Kontakt intensiver. Deckert trennte sich im Mai dann von ihrem Ehemann, mit dem sie sieben Jahre zusammen war.