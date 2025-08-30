"Ich möchte nicht mehr trauern": Anna Heiser vor Abflug aus Namibia

Am Montag zieht das "Bauer sucht Frau"-Paar Anna und Gerald Heiser von Namibia nach Polen. Nach der Übergabe der Farm spricht Anna Heiser über ihre Gefühlslage und wie der Abschied ihre Kinder mitnimmt.

Anna (35) und Gerald Heiser (40) haben sich komplett von ihrer Farm in Namibia verabschiedet. Nachdem das "Bauer sucht Frau"-Paar seine Farm vor zwei Wochen verlassen hatte, fand am Freitag die Übergabe statt. "Es ist vorbei. Es ist wirklich vorbei", erklärte Anna Heiser in einer Instagram-Story.

Die Farm habe bereits seit mehreren Tagen nicht mehr ihrem Ehemann gehört, doch jetzt ging sie offiziell an die neuen Besitzer. "Ich möchte nicht mehr trauern, ich glaube, ich hab genug geweint", ergänzte sie. Bereits vor zwei Wochen habe sie mit dem Kapitel abgeschlossen. "Aber Gerald musste heute noch mal hin und das war natürlich hart für ihn", so Heiser weiter.

Ihren Kindern fiel der Abschied schwer

Auch für die gemeinsamen Kinder, Leon und Alina, sei der Abschied schwer gewesen - "vor allem für Leon, weil er wahnsinnig viel versteht". Er hoffe, dass seine Kindergarten-Freunde ihn in Polen besuchen. Diesen Wunsch könne sie ihm erfüllen, schrieb Heiser. Viele von ihnen seien "mindestens einmal im Jahr" in Deutschland und würden zu ihnen nach Polen reisen.

Am Montag zieht die Familie nach mehreren Jahren in Namibia in Anna Heisers Heimat. Noch wohnen Anna und Gerald Heiser übergangsweise in Windhoek. Während Anna Heiser mit den Kindern dort die restliche Zeit verbringt, ist ihr Ehemann derweil mit seinen Freunden bei seinem "jährlichen Motorrad Wochenende".

Neuanfang in Anna Heisers Heimat

2017 hatten sich Anna und Gerald Heiser in der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" kennengelernt. 2018 feierten sie ihre Hochzeit in Annas Heimat Polen und wenige Wochen später erneut in Namibia. Anna Heiser zog auf die Farm ihres Ehemanns, wo sie Ende Januar 2021 ihren Sohn Leon begrüßten. Tochter Alina wurde Ende November 2022 geboren.

Im Februar dieses Jahres gaben ihre Farm zu verkaufen. erklärte Gerald Heiser, die Farm habe sich wirtschaftlich nicht mehr gelohnt. Nun ziehen sie in die Nähe von Anna Heisers Familie in den Norden von Polen. Gerald Heiser könnte sich einen Job auf einer Bohrinsel vorstellen, wie er im Interview erklärte. Als Landwirt möchte er nicht mehr sein Geld verdienen.